Laudo aponta que menino assassinado junto com irmã em Bonópolis também sofreu abuso sexual

A Polícia Civil informou que um laudo fornecido à instituição na última semana mostra que o pequeno Luiz Otávio Nunes Reis, de 7 anos, morto junto com a irmã, Ayla Luciene Jesus, de 5, no município goiano de Bonópolis, também sofreu violência sexual. Até então, sabia-se que somente a menina havia sido violentada. O delegado informou que o inquérito deve ser concluído ainda nesta semana e remetido à Justiça.

O delegado Danilo Wendel informou que foram encontradas secreções nas partes íntimas tanto da menina quanto do menino. As substâncias serão analisadas e confrontadas com amostras de DNA dos suspeitos de cometerem o crime, que aconteceu em julho deste ano.

“Agora, aguardamos mais dois laudos, de DNA e de local do crime, para podermos concluir o inquérito e remetê-lo ao Poder Judiciário, o que pode ocorrer até o final deste semana”, pontuou Wendel.

Crime bárbaro

No dia 6 de julho, a mãe de Ayla e Luiz Otávio chegou em casa do trabalho, em Bonópolis, no Norte do estado, e encontrou o filho morto. Já o corpo da pequena Ayla foi encontrado na saída da cidade.

Tanto o menino quanto sua irmã tinham marcas de cortes feitos com faca na região do pescoço.

Reginaldo José Barbosa, amigo distante da família e principal suspeito de comer o crime, foi localizado no dia 10 do mesmo mês, domingo, e morreu após um confronto com a polícia.

Um outro homem, suspeito de ter participado do crime, foi preso no mesmo dia. Ele segue detido no presídio de Porangatu.

Visita do governador

O crime em Bonópolis chocou a população do estado pela crueldade. Um dia após a prisão de um suspeito e morte de outro, o governador Ronaldo Caiado visitou a família de Luiz Otávio e Ayla.

Caiado viajou para Bonópolis de avião, acompanhado da primeira-dama, Gracinha Caiado.

“O meu sentimento, ao saber do ocorrido, foi de vir aqui trazer as condolências e apoiar toda a comunidade impactada com a notícia e mostrar que a cidade é um lugar de pessoas pacatas, humildes, trabalhadoras e que, realmente, um desajustado provocou tudo isso. E dizer que nosso serviço de segurança pública já avançou bastante”, disse, na ocasião.