Laudo confirma que cadela morreu em pet shop por causa das agressões sofridas

Um laudo da Polícia Científica confirmou nesta segunda-feira (26) que a cadela Luma morreu por causa das agressões sofridas em um pet shop, no Jardim América, em Goiânia. O caso ocorreu no dia 17 deste mês, câmeras de seguranças do estabelecimento registraram as cenas de maus-tratos.

No dia do fato, a tutora do animal, Josineuma Dantas, de 41 anos, deixou a cadelada da raça shihtzu por volta das 9h30 no N Pet’s para tomar banho. Duas horas depois ela recebeu uma ligação da dona do estabelecimento Thalyta Sousa, pedindo para que ela fosse até uma clínica veterinária, e informou que a cadela havia sofrido um acidente. A tutora ainda afirma que ninguém sabia contar como havia sido o ‘acidente’.

Na noite do dia seguinte, a cadela faleceu. Sem saber o que havia acontecido com a Luma, Josineuma pediu as imagens das câmeras de segurança ao pet shop. Segundo a tutora, a própria direção do pet shop abriu um boletim de ocorrência e entregou o material para a Polícia Civil de Goiás (PC-GO).

Nas imagens, Luma é espancada por uma prestadora de serviço do local, Laurice Damasceno, no momento da secagem após o banho. No registro, é possível ver quando a mulher dá socos, empurrões, chacoalha e chega a enforcar a cadela. Uma outra funcionária do petshop, Tatiana Fragoso, está na sala e presencia algumas cenas, mas não faz nada.

A cadela chegou a ser colocada no chão, mexeu e parou repentinamente, momento em que foi colocada novamente sobre a mesa. Em determinado momento, Tatiana entra na sala e percebe que a cadela está com espasmos, então, pergunta à Laurice o que havia acontecido. Logo em seguida, ela chama a proprietária do estabelecimento, que percebe que o estado de saúde da cadela era grave e a leva para uma clínica veterinária.

A cadela recebeu atendimento e chegou a ser submetida a exames como raio-x e tomografia. Através deles foi constatado que Luma sofreu lesões na região da coluna (vértebras) que, segundo laudo pericial causaram sua morte, em menos de 48h depois.

O Daqui procurou a delegada Simelli Lemes, chefe do Grupo de Proteção Animal da PC-GO, que informou que a polícia já ouviu a proprietária e uma testemunha. Além disso, a investigadora responsável pelo caso já recebeu o laudo da Polícia Científica, mas afirmou que os próximos passos do processo não podem ser revelados para não atrapalhar as investigações.

Nota:

"O N Pet’s disse que tomou conhecimento do caso após ver as câmeras de segurança, pois as envolvidas não descreveram o que aconteceu. “Laurice não justificou as agressões, após o ocorrido a prestadora não compareceu mais na empresa”, disse a defesa.

Sobre Tatiana, à empresa, ela disse que “não tinha conhecimento das agressões” e chamou a proprietária quando Luma estava desorientada. Além disso, a empresa manifestou repúdio por conta do “episódio ocorrido com a cachorrinha Luma, vítima da ação brutal da prestadora terceirizada de serviços de banho e tosa, no qual cometeu ação de maus tratos durante o banho e secagem”.

A N Pet’s prestou solidariedade à Josineuma e disse que “está tomando todas providências legais, e continuará a colaborar com todas as formas possíveis ao seu alcance para que a responsável seja punida” (leia nota completa abaixo).

A Empresa N Pet’s, por voz de sua proprietária, em razão do acontecimento no dia 17/06, manifesta repúdio ao lamentável episódio ocorrido com a cachorrinha Luma, vítima da ação brutal da prestadora terceirizada de serviços de banho e tosa, no qual cometeu ação de maus tratos durante o banho e secagem. Diante do triste evento, a prestação imediata de socorro foi providenciada, no entanto, a fatalidade não pode ser revertida, e Luma veio a óbito.

A Empresa REPUDIA qualquer ação que cause dor, sofrimento ou lesões a qualquer ser vivo, e por isso, fez questão de encaminhar-se às autoridades policiais e denunciar o ocorrido, prestando todas as informações e imagens necessárias para que seja feita justiça pela crueldade praticada. Todos os animais merecem ser tratados com dignidade, cuidado e respeito, independentemente da sua condição ou espécie.

De modo que a N Pet’s jamais compactuará com o desrespeito desses valores. A N Pet’s sempre priorizou o compromisso ético e a responsabilidade social, norteando os atos com objetivo de respeitar e preservar a vida. A proprietária reafirma que repudia toda e qualquer tipo de maus tratos contra animais, seja por ação ou omissão, como fez por toda a vida profissional com os pets que esteve sob seus cuidados.

Assim, devido a esse lamentável e inaceitável episódio foram encerrados imediatamente o contrato com a prestadora de serviço que ocasionou a morte da cachorrinha Luma, bem como com toda a equipe, para reformulação de todo quadro dos prestadores de serviços. Além de estarem sendo maximizadas as medidas de monitoramento e acompanhamento durante os serviços, tanto pela empresa como pelos tutores.

A N Pet’s está tomando todas providências legais, e continuará a colaborar com todas as formas possíveis ao seu alcance para que a responsável seja punida. Por fim, a empresa manifesta publicamente solidariedade à tutora da Luma, estando consternada pelo ocorrido, reafirma-se que estamos juntos em busca de JUSTIÇA PELA LUMA!"