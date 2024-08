Leilão da Receita Federal em Goiás tem carros, celulares e bebidas; veja como participar

A Receita Federal da 1ª Região Fiscal realizará leilão no mês de setembro de produtos apreendidos pela polícia. A Delegacia da Receita Federal em Goiás informou que os interessados podem fazer lances on-line através do portal e-CAC, Sistema de Leilão Eletrônico. Veículos, celulares e bebidas estão entre os produtos disponíveis para compra.

A sessão de lances começa no dia 29 de agosto, a partir das 8h, e vai até às 21h do dia 4 de setembro, com a sessão pública acontecendo no dia 5 de setembro, a partir das 10h30. Ao todo, são 36 lotes de veículos e mercadorias apreendidas disponíveis para consulta em Goiânia. Mais informações e detalhes podem ser obtidos por meio do edital disponível no site da Receita Federal.

É possível visitar os lotes disponíveis para leilão em Goiás, conforme os dias e horários disponíveis no documento. Em Goiás, os lotes podem ser visitados no Depósito de Mercadorias Apreendidas da Receita Federal em Senador Canedo e no galpão de uma empresa em Aparecida de Goiânia.

Há itens com lances mínimos a partir de R$ 5 mil. As ofertas deverão ser feitas por meio do portal e-CAC, no Sistema de Leilão Eletrônico. Importante destacar que o leilão é aberto para pessoas físicas e jurídicas, mediante o uso de certificado digital ou conta Gov.br (nível ouro ou prata).