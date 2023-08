Leilão da Receita tem boneco do Homem de Ferro, harpa e guitarra

A Receita Federal começou a receber, nesta segunda-feira (31), lances para o leilão de 91 lotes de mercadorias apreendidas ou abandonadas no aeroporto de Guarulhos. Entre os produtos estão bonecos infláveis dos super-heróis Hulk e Homem de Ferro, harpa, óculos de realidade virtual, parapentes e guitarra.

A sessão pública acontece no dia 8 de agosto. Dos lotes, 49 são abertos para participação de pessoas físicas e 31 para pessoas jurídicas.

Os lances mínimos fixados pela Receita variam. Há produtos mais baratos, como máquinas fotográficas, que podem ser adquiridos por pelo menos R$ 800, e outros mais caros, no caso de peças de vestuário e de veículos cujos preços iniciais partem dos R$ 100 mil ou mais.

Outros 11 lotes são descritos como resíduos, ou seja, produtos que, mesmo se forem arrematados, serão destruídos ou inutilizados. Os lances vão de R$ 15 a R$ 200.

A visitação para pessoas físicas começa nesta segunda-feira e vai até a sexta-feira (4), no Setor de Perdimento, localizado no Terminal 1 do aeroporto de Guarulhos (Grande SP). Empresas podem fazer a visitas nos dias 1º, 2 e 3 de agosto.

Quem arrematar terá até o primeiro dia útil após o leilão para pagar o preço acordado pelo lote ou dar um sinal de 20% -neste caso, é necessário concluir a transação em até oito dias úteis. Atrasos geram multa.