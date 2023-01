Leitor facial vai registrar presença de alunos nas escolas de Goiânia

O projeto de automatização da gestão escolar na rede municipal de Goiânia deve entrar em pleno funcionamento a partir do próximo dia 18, junto ao retorno das aulas. O programa que inclui um sistema de reconhecimento facial atenderá as 374 escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) da capital.

As ferramentas devem garantir aos pais acesso facilitado a frequência e desempenho dos filhos.

O chamado “Conecta Educação” foi lançado pela atual gestão em 2021. A implementação sofreu atrasos, já que era prometida para o início do ano passado. O Ponto ID, sistema contratado, tem um total de 22 pontos, sendo que os primeiros começaram a funcionar em meados do último mês de setembro.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), todos os testes já foram feitos e os cerca de 108 mil estudantes da rede estarão devidamente cadastrados no retorno às aulas.

A promessa é de que serviços como a automatização da frequência escolar, prestação de contas, alimentação escolar, conexão com conselho tutelar, biblioteca virtual e ponto eletrônico passem a funcionar.

Segundo a SME, o novo sistema trará economia de recursos ao poupar mão de obra envolvida no lançamento das diversas informações relacionadas à gestão escolar.

O titular da SME, Wellington Bessa, diz que o Ponto ID concentra todos os outros sistemas que eram utilizados pela rede e tem potencial para abarcar outras demandas que por acaso surjam.

“Antes nós não tínhamos condições de gerar relatórios, de apresentar informações básicas de maneira sistematizada. Para se ter ideia, o Conselho Tutelar entrava em contato com a Secretaria via e-mail. Agora o conselheiro terá um acesso específico”, exemplifica sobre o mecanismo que pode ser usado pelos conselheiros para verificar frequência e desempenho.

Sobre a economia de recursos a partir da centralização dos serviços, Bessa diz que a estimativa é de 30% de redução do trabalho administrativo. “Antes os servidores administrativos precisavam atuar, imprimir, assinar. Só então um representante da Secretaria ia até a unidade e retirava esses documentos. Agora, esses servidores que iremos economizar, faremos a lotação em outras atividades, alcançando uma economia em todos os aspectos”, sustenta.

Contrato

O contrato com a Ponto ID, com sede em Goiânia, foi firmado por meio de adesão a uma ata de registro de preços de um pregão eletrônico promovido pela Secretaria de Estado da Educação de Tocantins. O serviço desenvolvido pela empresa no estado vizinho foi apresentado ao prefeito Rogério Cruz e a Bessa, em visita de comitiva goianiense a Palmas em julho de 2021.

O custo do contrato é de R$ 9,3 milhões, dos quais R$ 7,6 milhões foram pagos até o momento. O restante, segundo Bessa, será liberado de acordo com os serviços de manutenção que forem prestados pela empresa. Pelo contrato, explica, é previsto que a Ponto ID siga realizando tanto os trabalhos de manutenção como os de suporte técnico e suporte técnico para os servidores.

Estado

Na rede estadual, que tem o sistema instalado em 142 escolas desde o meio do ano passado, o objetivo é que a ferramenta alcance todas as unidades neste ano. O contrato firmado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) também é com a Ponto ID.

As instalações nos colégios estaduais foram iniciadas no meio de 2021, como parte de um projeto-piloto. Segundo a Seduc, a ampla maioria das unidades que participaram desta primeira etapa são da região do Entorno do Distrito Federal.

Atualmente, o sistema permite o registro da frequência de estudantes e servidores. Além disso, por meio do aplicativo Net Escola Facial, os pais e responsáveis podem acompanhar a frequência escolar dos filhos. “Para o ano de 2023, está prevista a expansão do sistema de reconhecimento facial de modo a atender a todas as unidades da rede”, diz a Seduc por meio de nota.

Um portal de auxílio para os profissionais da Educação do Estado tem uma seção dedicada a falar sobre as etapas e possíveis problemas no processo de reconhecimento das unidades. Pelo site, o governo explica como realizar o cadastramento e o que fazer diante de adversidades como a troca de servidor de internet ou da senha do servidor responsável por manusear o equipamento.