Leve o Jornal Daqui sempre com você no nosso app

Promoções, edições antigas, ‘Juntou, Trocou’ e muito mais! Tudo isso você vai encontrar com um clique. E se liga, que tem benefícios também na hora de pegar seus brindes! Assinando o formato digital do Jornal Daqui, você garante descontos imperdíveis na pré-venda dos kits e também durante a campanha. Em off aqui: você pode ter até 20% de desconto nos kits, tá?

Pra baixar, é fácil demais: basta procurar por “Jornal Daqui” na Play Store (loja de aplicativos dos dispositivos Android) e baixar o seu, de graça! Ou, se preferir, é só clicar aqui.

O nosso app é mais um jeitinho que a gente encontrou pra ter você sempre por perto. Baixe agora mesmo e não perca mais nenhuma novidade do seu jornal preferido, o Jornal Daqui!