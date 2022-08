Liberação do anel interno da Praça Cívica, em Goiânia, é adiada

A liberação do eixo do BRT Norte-Sul do anel interno da Praça Cívica, em Goiânia, que estava programada para esta terça-feira (30), foi adiada para o dia nove de setembro. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) foi verificado a necessidade de adequações no meio-fio e canteiro no entroncamento da Avenida 84 para a fluidez do tráfego dos ônibus no local.

Nesta segunda-feira (29) foi realizada uma reunião entre a pasta, a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), a companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e o consórcio BRT. Além das adaptações, a SMM precisa concluir os serviços de sinalização e a CMTC a instalação de dois pontos de ônibus.

Os trabalhos na Praça Cívica foram iniciados em julho de 2021. Na época, a previsão inicial era que o serviço fosse concluído em 75 dias. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) havia dito em uma entrevista à rádio CBN no dia 16 de agosto que o anel interno da Praça Cívica seria liberado ainda neste mês.

Apesar da liberação do anel interno programada para setembro, as obras no local ainda vão ocorrer. Isso porque na praça ainda será necessária a construção das plataformas de embarque para o BRT Norte-Sul.

Anel externo

O trecho do anel externo da Praça Cívica, entre a Rua 82 e Avenida 84, no Setor Central, em Goiânia, foi liberado para o tráfego de veículos no dia 28 de julho. Os trechos estavam interditados desde o dia 19 de junho para as obras do BRT Norte-Sul. As obras foram realizadas para remover o pavimento existente e também para o remanejamento de uma tubulação de água pela Saneago.