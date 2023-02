Licitações para obras de drenagem avançam em Goiânia

Levantamento feito pela reportagem identificou 13 empresas interessadas nas sete licitações em andamento pela Prefeitura de Goiânia para obras de drenagem em 11 pontos considerados críticos de alagamento na capital. A abertura dos envelopes com os documentos de habilitação dos participantes, primeira etapa dos procedimentos licitatórios, se deu entre os dias 10 e 17 de fevereiro, sendo que apenas um caso foi adiado para o dia 23. A expectativa é que todas as obras custem em torno de R$ 67,8 milhões.

As licitações com mais concorrentes são três: a que envolve obras na região da Alameda dos Buritis, no Setor Oeste, avaliada em torno de R$ 18 milhões, a que vai atender uma parte do Bairro Feliz, com estimativa de gastos em R$ 11,57 milhões, e a do Bairro São Joaquim, cuja previsão de investimento não foi divulgada. Já a que pretende melhorar a situação do cruzamento da Avenida Leste-Oeste com a Avenida Castelo Branco, na Cidade Jardim, só teve uma empresa interessada, que está em recuperação judicial.

A Promede Engenharia é a que está participando de mais procedimentos: quatro. Há cinco empresas que participam de três procedimentos, uma de dois e seis de apenas um. Como a modalidade escolhida para este serviço foi de concorrência pública, a burocracia é mais demorada.

A licitação para os serviços na região da Alameda dos Buritis é a que está mais avançada, com a habilitação das cinco empresas interessadas. Agora está na fase de possíveis recursos e, em seguida, de análise das propostas de preços. No dia 28 está prevista o resultado do pedido de habilitação da empresa interessada na obra no Setor Cidade Jardim.

Já o processo que foi adiado, por problemas no edital original, foi a que prevê obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica e galeria de águas pluviais no Residencial Solar Ville. Estava prevista para o dia 10 de fevereiro e ficou agora para 16 de março.

As obras foram incluídas no final do ano no Goiânia Adiante, um programa divulgado em agosto de 2022 pela Prefeitura com a promessa de investimentos em serviços de infraestrutura e serviços na ordem de R$ 1,4 bilhão.

Entretanto, da lista com 10 pontos apresentada em dezembro, dois ficaram de fora destas licitações: um no Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, e outro com ruas diversas no Conjunto Vera Cruz. Por outro lado, foram incluídas nos procedimentos para contratação obras no Solar Ville, no São Joaquim e na Cidade Jardim.

Estas licitações atendem parte dos locais considerados mais críticos de alagamento em Goiânia. Ao todo, a lista mais atualizada da Defesa Civil apresenta 94 pontos, mas as autoridades admitem que o número seja maior atualmente. Não há perspectiva de mais licitações de obras similares em outras regiões.

Plano Diretor

Paralelamente, o Paço trabalha para contratar uma empresa que fará o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU). A intenção é que este documento esteja aprovado e valendo até o final da atual gestão, que termina em dezembro de 2024. Entretanto, em 2021, a Prefeitura já havia anunciado a contratação de uma empresa para o mesmo trabalho no ano seguinte.

Os estragos causados pela falta de infraestrutura para absorver o impacto das chuvas registradas em Goiânia nas últimas semanas têm causado reclamações de moradores e fazendo com que o assunto ganhe atenção da administração municipal. Em entrevista recente, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) chegou a dizer que tem como uma das principais metas de sua gestão a entrega do Plano Diretor de Drenagem.

As imagens nesta semana mostrando o transbordamento do Lago das Rosas, no Setor Oeste, e os pedalinhos lá existentes indo parar na Avenida Anhanguera, por exemplo, fizeram o Paço reforçar que estão em andamento as obras previstas para a drenagem na região da Alameda dos Buritis. Este serviço terá impacto no lago.