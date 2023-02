Liderança do governo na Assembleia será alternada ano a ano

A liderança do governo na Assembleia Legislativa de Goiás será alternada ano a ano. Wilde Cambão (PSD) foi escolhido líder pelo governador Ronaldo Caiado (UB) na manhã desta sexta-feira (3) e ficará na função neste ano. Em 2024, quem assume é Talles Barreto (UB).

Talles, que também era cotado para líder do governo, ficou como vice-líder neste ano, função oficializada por sugestão de deputados ao governador, que também acatou sugestão do presidente da Assembleia, Bruno Peixoto (UB), para fazer a alternância na função como forma de contemplar os aliados na Casa.

O próprio Bruno anunciou a decisão de Caiado de alternar os nomes, assim como a indicação de Talles para a vice-liderança neste ano e para líder em 2024. Nos bastidores, o presidente defendia o nome de Talles para a função já em 2023, dada a sua maior experiência.

Cambão afirma que a "missão é difícil", mas agradeceu a indicação do governador. "Me sinto honrado em ter a oportunidade de liderar a bancada do governo nesta Casa. Fui leal ao governo e a Assembleia teve um papel importante para a governabilidade."

A escolha de Cambão não desagradou parlamentares governistas, mas a avaliação é de que, pela falta de experiência no parlamento e pelo perfil mais retraído, ele precisará de ajuda a fim de exercer a liderança do governo. A escolha de Talles como vice-líder também foi feita tendo isso em vista.

Como mostrou o Giro, Cambão passou a ser um dos deputados que mais tem a confiança do governador, e o marco para isso foi a eleição de 2020. Apesar de o governador ter apoiado Diego Sorgatto na disputa pela prefeitura de Luziânia, o parlamentar, que também era candidato e ainda não tinha consolidado sua entrada na base governista, votou a favor dos projetos de interesse do governo na Alego.