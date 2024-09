Lives gratuitas para empreendedores de moda e artesanato acontecem neste mês

A Secretaria da Retomada e o Goiás Social, em parceria com o Sebrae e a Shopee, promovem uma série de lives especialmente desenvolvidas para artesãos e empreendedores da moda que desejam expandir suas vendas online. Intitulada "Rompendo Fronteiras: Artesanato e Moda no E-commerce", a série de eventos ocorrerá nos dias 13, 20 e 27 de setembro, das 9h às 11h.



A lives serão transmitidas ao vivo no canal do YouTube da Secretaria da Retomada e contarão com especialistas renomados, que vão dar o passo para o sucesso no ambiente digital. O público vai aprender como iniciar um negócio no e-commerce, qual a fórmula para chegar no preço certo – nem caro que espanta o consumidor, nem barato que se perde lucro – e ainda as estratégias de marketing para chamar a atenção do comprador online.



“Essa é uma iniciativa voltada para o micro e pequeno empreendedor, muitos deles beneficiados pelo Crédito Social, que montaram o próprio negócio e agora precisa de ajuda para desvendar o mercado digital. São palestras riquíssimas de informações que podem multiplicar a venda de quem colocar em prática o que será ensinado pelos especialistas”, afirma o secretário da Retomada, César Moura.



Na abertura da live, nesta sexta-feira (13), contará com a presença do palestrante Nelson M., que faz parte do Time de Educação e Eventos da Shopee. Ele é Mestre em Educação e já liderou mais de 50 treinamentos e eventos por todo o Brasil.



No dia 20, George Gustavo Toledo estará à frente do evento. Ele é formado em Administração e atualmente é Gestor Estadual do Programa Conexão Financeira do Sebrae Goiás. No último dia de live, dia 27, o palestrante do Sebrae abordará estratégias avançadas de marketing digital, incluindo SEO, publicidade paga e criação de conteúdo. O objetivo é equipar os participantes com ferramentas e técnicas para ampliar sua presença online e impulsionar suas vendas.



Serviço: Lives Rompendo Fronteiras: Artesanato e Moda no E-commerce



• Seu Produto na Shopee: Oportunidade para Expandir Suas Vendas

Palestrante: Nelson M.

Data: 13 de setembro

Horário: 9h às 11h

Local: Canal do Youtube da Secretaria da Retomada



• Preço Certo: Aprenda Como Chegar no Valor Que Vai Bombar Seu Produto

Palestrante: George Gustavo Toledo, Coordenador Estadual de Conexões Financeiras do Sebrae

Data: 20 de setembro

Horário: 9h às 11h

Local: Canal do Youtube da Secretaria da Retomada



• Marketing Digital: Estratégias para Alavancar Suas Vendas Online

Palestrante: Sebrae

Data: 27 de setembro

Horário: 9h às 11h

Local: Canal do Youtube da Secretaria da Retomada