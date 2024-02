Loja é interditada após fazer promoção na Black Friday e não entregar vestidos para madrinhas

Uma loja de locação de roupas de festas foi interditada pelo Programa de Defesa do Consumidor de Goiás (Procon-GO) após fazer uma promoção durante a Black Friday e não entregar os vestidos para dez madrinhas e mães de noivos em Goiânia. Segundo o Procon-GO, o prazo para defesa é de 20 dias.

O órgão informou que a loja, localizada em Campinas, foi interditada na quarta-feira (21), após a denúncia de que os vestidos não foram entregues na data combinada. Além disso, foi identificado que a loja não possui CNPJ ativo e nem alvará de funcionamento.

Em nota, a loja negou as acusações e disse que “entre denunciar e provar há um longo caminho a ser percorrido. Também disse que a loja está dentro do prazo contratual para devolução dos valores e quitará a segunda parcela no mês de março.

Em relação a falta de CNPJ e licença na prefeitura, a defesa disse que “a loja é recém nascida, sendo a proprietária trabalhadora informal, como milhões de trabalhadores informais no Brasil, que estava buscando empreender, todavia, a loja está regularizando a situação perante a administração pública”.

O Procon-GO explicou que a promoção foi realizada em novembro de 2023 e na época a loja anunciou a locação de três vestidos por R$ 500. As clientes assinaram quatro contratos no valor de R$ 2 mil, mas em dezembro, começaram a entrar em contato com a loja para acompanhar a confecção dos vestidos e foram informadas de que as provas das roupas seriam feitas após o recesso de Natal.

Porém, de acordo com o Procon-GO, somente no final de janeiro, quando faltavam dez dias para o casamento, a dona da loja informou que as roupas não estavam prontas e que o contrato havia sido cancelado.

A proprietária da loja disse que iria fazer o ressarcimento dos valores da locação, mas isso também não foi realizado na data combinada. Por esse motivo, as madrinhas e as mães dos noivos tiveram que procurar outra loja já na semana do casamento para alugar os vestidos.

O Procon-GO informou que a loja foi interditada por não cumprir a oferta, por publicidade enganosa, abuso em cláusulas contratuais e má prestação de serviço. A loja está impedida de vender qualquer tipo de produto, inclusive pela internet.