Loja de colchões é interditada em shopping de Goiânia após várias denúncias no Procon Goiás

Uma loja de colchões, localizada dentro de um shopping de Goiânia foi interditada na última quinta-feira (27), em uma Operação da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon Goiás) e da Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (DECON). De acordo com o Procon Goiás, a Operação ocorreu após denúncia de um consumidor ao órgão. A loja tem outras 7 reclamações no sistema do Procon Goiás.

O jornal tentou contato com a empresa Liberty Colchões na tarde desta sexta-feira (28), mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto.

O Procon Goiás informou que, na denúncia, o consumidor relatou que adquiriu um colchão e cabeceira pelo valor de R$ 6 mil, que foi pago à vista. Segundo o consumidor, o vendedor que o atendeu pediu o prazo de 20 dias úteis para entrega dos produtos e deu garantia de 10 anos nos itens. O prazo foi encerrado dia 17 de julho e o consumidor, que não recebeu a compra, tentou contato com a empresa, mas não teve sucesso.

Operação Cama de Gato

Durante a operação, chamada "Cama de Gato", os fiscais do Procon verificaram que a empresa não fornecia informações adequadas e de maneira clara aos consumidores e não soube precisar aos fiscais a real disponibilidade dos colchões e camas em estoque. Não havia preço nos produtos que estavam expostos na loja e também não foram apresentadas as tabelas com valores do que era comercializado.

Em contato com outros consumidores, o Procon constatou que a loja tem a prática reiterada de entregar produtos com especificações diferentes do que realmente foi contratado pelo consumidor, o que resultava em diversos pedidos de trocas e cancelamentos. A loja foi interditada, autuada e tem 20 dias para apresentar defesa

Investigações

A Polícia Civil detalhou que continuará a apuração do caso por meio dos procedimentos policiais instaurados,com o objetivo de investigar o ônus criminal dos envolvidos, visando a devida responsabilização penal. No caso, será investigada a prática de crimes contra as relações de consumo, estelionato, associação criminosa e relacionados.