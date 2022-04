Loja Extra Hiper da Avenida Portugal será convertida em Assaí

A loja Extra Hiper que fica na Avenida Portugal, no Setor Marista, em Goiânia, será convertida em uma unidade do Assaí atacadista. A mudança faz parte de um projeto que vai converter para a rede 70 lojas em todo país. A previsão é que a unidade de Goiânia reabra até 2023.

A unidade na capital goiana, assim como todas as outras, deverá gerar 500 novos empregos diretos e os funcionários do Extra Hiper terão prioridade, caso tenham interesse em continuar. A expectativa é que durante a reforma, outros 350 empregos sejam criados para atuação na construção civil.

O atacadista divulgou que já iniciou o processo de conversão da unidade em Goiânia. O Assaí executará a reforma da unidade para passar a ter o formato de atacarejo, como as outras lojas que já existem. As 70 lojas serão convertidas em duas etapas, sendo 40 neste ano e o restante, até o final do ano que vem.

Ainda não foi definido em que etapa a loja de Goiânia está, mas a administração das lojas informou que vão comunicar as datas de inaugurações ao público assim que possível. O grupo quer alcançar 300 lojas até 2023. Atualmente, a empresa conta com 216 unidades.

Como foi a compra

O Assaí divulgou que o processo de conversão faz parte do acordo, anunciado em outubro, para a aquisição de até 70 pontos comerciais do Extra Hiper. Presidente do Assaí, Belmiro Gomes ressaltou que estes novos endereços são “alguns dos melhores pontos comerciais dentro dos principais centros urbanos do Brasil”.

Ele diz que o grupo está apostando em polos econômicos e cidades referência no Brasil. Ainda ressaltou que nos últimos cinco anos, outras 25 lojas do Extra Hiper já haviam sido convertidas em Assaí. O histórico mostra que uma unidade convertida, além de apresentar maturação acelerada, proporciona faturamento três vezes superior ao obtido no formato hipermercado.