Lotérica que vendeu aposta vencedora de R$ 27 milhões na Quina tem histórico de bilhetes premiados

Uma aposta de Anápolis, a 55 km de Goiânia, conseguiu acertar os cinco números da Quina de São João e levou a bolada de mais de R$ 27 milhões. O sortudo, ou sortuda, pagou o valor de R$ 15 para fazer a aposta na Lotérica Real, no centro da cidade. Segundo um dos proprietários, o lugar tem histórico de bilhetes premiados e já vendeu outro prêmio milionário antes. "É uma lotérica pé-quente", diz.

O sorteio dos números do concurso 6172 da Quina de São João aconteceu no último sábado (24). Foram eles: 12 - 13 - 45 - 47 - 70. E além do prêmio de R$ 27 milhões, outros dois apostadores da mesma lotérica tiveram quatro acertos e levaram R$ 35 mil e R$ 22 mil, respectivamente.

De acordo com Luan Oliveira Machado, filho do proprietário, a lotérica existe desde 1988 e tem fama de ser “sortuda” em Anápolis. “Já vendemos uma Lotomania de R$ 1,1 milhão. Também vendemos quatro apostas da Lotofácil”, destacou. Essas, segundo ele, tiveram prêmios de R$ 128 mil, R$ 300 mil, R$ 500 mil e R$ 629 mil.

“Também já vendemos uma quina, anterior a essa, e agora, novamente, Quina de São João, que é o concurso especial. Recentemente, também vendemos a Quina da Mega-Sena e pagamos 104 mil reais”, contou.

A reportagem do site G1 Goiás entrou em contato com a Caixa para saber se o apostador que ganhou os R$ 27 milhões já fez a retirada do prêmio, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.