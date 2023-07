Lotofácil: Aposta de Aparecida de Goiânia leva mais de R$ 850 mil

Uma aposta de Aparecida de Goiânia ganhou R$857.039,64 no sorteio da Lotofácil, realizado na quinta-feira (26). A aposta simples que custou R$ 3 foi realizada na lotérica Virada da Sorte Loterias, no setor Parque Veiga Jardim. Os números sorteados foram: 01-06-07-08-10-12-14-15-16-18-21-22-23-24-25.

Outra aposta de Uberlândia (MG), também acertou o 15 números e 160 apostas marcaram 14. Dessas apostas, seis são de Goiânia e ganharam R$2.246,28. O prazo para que os apostadores entreguem os bilhetes e resgatem o valor do prêmio é de 90 dias a partir da data do sorteio. Clique no link e confira o quadro completo de ganhadores.

A estimativa de prêmio do próximo concurso desta quinta-feira (27) é de R$ 1.700 milhão.

Sorteios

Os sorteios da Lotofácil são realizados de segunda a sábado, sempre a partir das 20h. O valor da aposta varia dependendo da quantidade de números escolhidos, mínimo 15 e máximo 20. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica, no site ou aplicativo da Caixa.