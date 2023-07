Lotofácil: Aposta de Goiás acerta as 15 dezenas e ganha R$ 360 mil

Um apostador de Goiás ganhou R$ 360.591,99 no sorteio da Lotofácil realizado na terça-feira (4). A aposta simples foi feita na lotérica de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. Os números sorteados foram: 01-03-05-07-08-09-10-12-14-15-17-19-20-23-25.

O ganhador acertou os 15 números do concurso 2854. Outras duas apostas, de Belo Horizonte (MG) e Redenção do Gurgueia (PI), também levaram o prêmio. O prazo para que os apostadores entreguem o bilhete e resgatem o valor é de 90 dias a partir da data do sorteio.

Como apostar?

Para apostar é necessário marcar entre 15 e 20 números, dos 25 que estão disponíveis na cartela. Ele também pode permitir que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha no caixa das agências lotéricas.

As apostas podem ser feitas pela internet, no portal Loterias Caixa, no aplicativo Loterias Caixa ou nas lotéricas de todo o país. No portal e no aplicativo, o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar cadastro.