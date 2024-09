Lotofácil: Apostas de Goiás levam mais de R$ 20 milhões

A Lotofácil da Independência, sorteada nesta segunda-feira (9), em São Paulo, premiou 86 apostas que acertaram 15 números, com um prêmio total de R$ 206 milhões. Deste total, nove ganhadores são de Goiás, totalizando R$ 20 milhões em premiação. Sendo assim, cada um dos goianos felizardos vai levar mais de R$ 2,3 milhões.

Realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o concurso 3190 teve as seguintes dezenas sorteadas: 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 -18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25.

Das apostas ganhadoras do estado, duas foram feitas em Formosa e realizadas na mesma loteria, a “Sonho real”, sendo uma simples e um bolão. Cada uma embolsou R$2.354.726,22.

Outras três foram feitas por apostadores de Goiânia, nas loterias Cerrado, Estação da Sorte e Tamandaré - todas bolões - levaram, cada uma, valores próximos a R$ 2.354.726.00.

Já três bolões de Monte Alegre de Goiás, Planaltina e Rio Verde também saíram vencedores, enquanto uma aposta simples foi feita em Itapirapuã, na Morumbi Loterias.

Conforme dados da Caixa, esse foi o maior prêmio pago pela loteria até o momento. O recorde anterior é do ano passado, quando foram distribuídos R$ 200 milhões para 65 apostas. Com essa premiação, a Lotofácil marca a 13ª edição do concurso especial.

O próximo concurso da Lotofácil acontecerá nesta terça-feira (10) e contará com uma premiação de R$ 1,7 milhão.

Como receber o prêmio?

Os ganhadores podem sacar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências lotéricas do banco, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Como apostar?

Para participar, os jogadores devem escolher entre 15 a 20 números dos 25 disponíveis no volante. Outra alternativa é deixar a seleção dos números a cargo do sistema ao marcar apenas a opção "surpresinha".

Regras do Jogo

A Caixa destaca que os prêmios são concedidos aos apostadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Esse último paga o prêmio máximo do concurso.As apostas podem ser registradas tanto em casas lotéricas, em todo o país, quanto pela internet. O custo mínimo para um bilhete simples é de R$ 3.

Bolão

Outra modalidade que popularizou é o conhecido bolão, com ele é possível dividir custos da aposta e da premiação. Essa opção pode ser feita no próprio volante ou solicitado ao atendente da casa lotérica.

Desta forma, cada participante recebe uma cota com um recibo individual, o que lhe permite receber separado a sua parte do prêmio.

No caso da Lotofácil, por exemplo, o valor mínimo para um bolão é de R$ 12, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4. Além disso, cada jogo deve ter no mínimo duas cotas, com o número máximo de cotas, que variam conforme a quantidade de números apostados.

Confira os limites:

15 números: máximo de 7 cotas

16 números: máximo de 25 cotas

17 números: máximo de 30 cotas

18 números: máximo de 35 cotas

19 números: máximo de 70 cotas

20 números: máximo de 100 cotas

Além disso, os apostadores têm a opção de adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, solicitando ao atendente a quantidade desejada. Nesse caso, uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota pode ser aplicada, conforme a política da lotérica.

Neste ano, a Caixa passou a disponibilizar cotas de bolões organizados pelas lotéricas também para compra no portal Loterias Caixa.