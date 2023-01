Lula agradeceu Caiado por bloqueio a golpistas em rodovias, diz Padilha

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, contou que, durante reunião com governadores nesta sexta-feira (27), o presidente Luiz Inácio Lula da Silvia (PT) agradeceu o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), por ter mobilizado as forças de segurança do estado no bloqueio de ônibus que estariam a caminho do Distrito Federal no dia 8 de janeiro, data dos ataques golpistas.

“Tinha orquestração de vir mais ônibus para Brasília depois dos atos terroristas, das atitudes de vândalos, aqui nos prédios dos Três Poderes. Então, (Lula) fez agradecimento especial ao governador Ronaldo Caiado, que colocou seu batalhão, suas ações para fazer bloqueio nas estradas”, afirmou Padilha.

O ministro também afirmou que Lula agradeceu a todos os governadores que enviaram efetivo policial (quase 900 pessoas) para a Força Nacional. De Goiás, 30 policiais militares se apresentaram.

Padilha também relatou que o ministro da Justiça, Flávio Dino, informou aos governadores o cenário da segurança pública no Distrito Federal. De acordo com Dino, o efetivo da Força Nacional continuará em Brasília pelo menos até a posse dos novos deputados federais e senadores e retorno do ano no Judiciário, na próxima semana.