Lula reforça que visita a Goiás será remarcada: ‘Nos aguardem’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou um vídeo, nesta sexta-feira (16), ao lado do ex-presidente José Sarney, na Base Área de Brasília, reforçando que a inauguração oficial da Ferrovia Norte-Sul ocorrerá em outra oportunidade.

O evento estava marcado para esta sexta, às 10h, em Rio Verde, mas o presidente não chegou a sair de Brasília por causa do tempo fechado no município goiano, que impediu o pouso de aeronaves na cidade.

“Nos aguardem, que nós ainda vamos inaugurar essa ferrovia”, disse, em fala direcionada ao governador Ronaldo Caiado (UB) e ao prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale. Caiado e Paulo do Vale apoiaram a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

Esta seria a primeira visita de Lula a Goiás em seu 3º mandato. A estrutura dos evento foi montada no Terminal Rodoferroviário de Rio Verde. Lideranças petistas e representantes do setor produtivos estavam reunidos no local, quando o presidente da Rumo (empresa responsável por trecho da Norte-Sul), João Alberto de Abreu, e Caiado anunciaram que o evento seria remarcado.

No vídeo, Lula relata que era deputado constituinte em 1987, quando Sarney era presidente e anunciou a Norte-Sul. O presidente disse que, na época, criticou o projeto. “Muito jovem, muito ousado”, afirmou Lula. Em seguida, o presidente enalteceu trabalho dos governos petistas em relação ao empreendimento.

Em entrevista a rádios goianas nesta quinta-feira (15), Lula havia mencionado que convidaria Sarney para o evento. Ainda não há nova data marcada para a inauguração da ferrovia acontecer.