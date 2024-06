Luminárias art déco retornam à Avenida Goiás e Rua do Lazer

Após meses sem funcionar, a iluminação decorativa da Avenida Goiás, no Centro, começou a ser revitalizada. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) começou o trabalho nesta segunda-feira (24). As polêmicas luminárias retangulares de LED da Rua do Lazer, instaladas em fevereiro último, também serão substituídas pelas luminárias no estilo art déco, que caracterizam o centro histórico da cidade desde o final da década de 1970.

Na Avenida Goiás, a intervenção acontecerá no trecho entre a Praça Cívica e a Avenida Independência. Várias luminárias decorativas estavam apagadas e quebradas desde, pelo menos, fevereiro deste ano. Ao todo, serão colocadas 156 lâmpadas, sendo 138 na Avenida Goiás. De acordo com a pasta, a aquisição ocorreu via compra direta, com valor aproximado de R$ 8 mil. Equipes da Seinfra, que já fizeram manutenção nas instalações elétricas, serão as responsáveis pela execução do serviço.

Toda a iluminação pública da via já foi revitalizada no contexto do Programa Centraliza, lançado em outubro passado para a revitalização do Centro de Goiânia. Outras vias principais da região, como as avenidas Anhanguera, Goiás, Araguaia, Tocantins e Paranaíba, além das ruas 74, 4 e 3, também já contam com as lâmpadas de LED instaladas.

A Seinfra não informou o prazo para que a revitalização da iluminação decorativa na Avenida Goiás seja concluída, mas comunicou que assim que o serviço for terminado, a intervenção na Rua do Lazer será iniciada, também sem prazo de conclusão anunciado. Serão instaladas 18 luminárias na via.

Rua do Lazer

Em fevereiro, as luminárias ornamentais que decoravam a Rua do Lazer desde o final dos anos 1970 foram retiradas para a instalação de luminárias retangulares de LED. A reação de profissionais e ativistas engajados com a preservação da memória e paisagem do centro histórico foi imediata, todos preocupados com a descaracterização da região.

Em 2019, a Rua do Lazer chegou a ser revitalizada. A ideia era que se tornasse um ponto de cultura e esporte, com a troca do piso, a revitalização dos becos e a reforma dos aparelhos urbanos, como os bancos e os postes históricos. Entretanto, no início de 2024, antes das substituições, as luminárias já estavam apagadas e quebradas.

Após a polêmica envolvendo a mudança, a Seinfra informou que a troca foi feita “em caráter emergencial para garantir a segurança dos comerciantes e moradores da região”, principalmente no período noturno, e que a alteração também faz parte do Programa Centraliza. Na época, a pasta já havia adiantado que iria adquirir novas luminárias, no estilo art déco, e instalá-las na via “preservando a arquitetura local”.

Dessa forma, os globos das luminárias devem ser recolocados, com iluminação em LED, que, segundo a Seinfra, tem um custo menor de manutenção e uma vida útil maior, trazendo economia aos cofres públicos.

Parque luminotécnico

A revitalização da iluminação decorativa da Avenida Goiás e da Rua do Lazer não está inserida no contexto da licitação de modernização do parque luminotécnico, que prevê a troca das lâmpadas convencionais por luminárias com a tecnologia LED em toda a capital.

Publicado em dezembro passado, o edital para contratar empresas para o serviço em Goiânia tem valor total de R$ 196 milhões, visando a instalação de 167,2 mil lâmpadas LED.

Para o pregão, a capital foi dividida em sete lotes, por região. Duas empresas, a RH Engenharia Ltda (Brasília) e a Construtora São Bento Ltda (Goiânia), foram homologadas no dia 23 de maio como vencedoras de seis lotes. O sétimo ainda se encontra em análise de recurso, de acordo com o Portal de Compras do governo federal. (Colaborou Gabriella Braga e Clenon dos Santos)