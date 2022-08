Lutador de artes marciais é preso suspeito de espancar homem em distribuidora de Itaberaí

Um homem conhecido por ser praticante de artes marciais foi preso no último sábado (6), suspeito de tentativa de homicídio e difamação, após uma confusão generalizada em Itaberaí, a 10 quilômetros de Goiânia.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o homem chegou no estabelecimento "com os ânimos exaltados, provocando os clientes que ali se encontravam". Na situação, duas mulheres foram agredidas verbalmente pelo suspeito, que ainda tentou tomar o aparelho celular de uma delas. Amigos das vítimas o teriam impedido.

O homem havia saído da distribuidora e retornado minutos mais tarde com um tijolo nas mãos para atingir as mulheres. Foi quando as pessoas tentaram evitar que ele concluísse as agressões. Então, o lutador direcionou a violência para um homem, o espancando até que ele caísse no chão. O suspeito ainda chutou a cabeça da vítima, que desmaiou.

A Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas para conter o homem, que foi preso nas imediações da distribuidora. Ele tinha sangue nas roubas e sapatos, além de ferimentos pelo corpo, por conta das brigas.

Após passar por exame de corpo de delito, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Itaberaí e autuado em flagrante delito por tentativa de homicídio e difamação. O homem está à disposição da Justiça.