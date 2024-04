Lutador de jiu-jítsu suspeito de ameaçar e agredir mulheres é solto

Foi solto o lutador de jiu-jítsu Tiago Gomes de Oliveira, de 41 anos, que havia sido preso suspeito de praticar crimes de violência doméstica contra três ex-namoradas, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, o lutador ainda é investigado por outros diversos crimes, entre eles estupro de vulnerável e transmissão de infecções sexualmente transmissíveis (IST's). Uma das vítimas, relatou que ficou em pânico após saber da soltura.

A prisão em flagrante havia sido convertida em preventiva. Contudo, após o pedido de habeas corpus solicitado pela defesa de Tiago, o desembargador plantonista Adegmar José Ferreira entendeu que a prisão foi ilegal, pois a audiência de custódia ocorreu sem um parecer do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

"Em audiência de custódia, a segregação cautelar foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, sem, contudo, intimar o Ministério Público para manifestação. [...] De proêmio, sustenta o impetrante que a prisão preventiva é ilegal.”, descreveu o juiz.

Entretanto, a decisão liminar determina que Tiago deve obedecer a algumas medidas como: Comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimada no processo principal; Informar ao juízo de origem qualquer mudança e atualização de endereço; Comparecer mensalmente ao juízo de origem para informar e justificar suas atividades; e Proibido se ausentar de sua comarca de origem sem prévia comunicação.

O Daqui não conseguiu localizar a defesa do lutador para que pudesse se posicionar até a última atualização da matéria.

Pânico

Ao jornal, uma das ex-companheiras de Tiago, que conseguiu na Justiça uma medida protetiva contra ele após denunciá-lo de ser ameaçada de morte, disse estar em pânico após saber que o lutador havia sido solto.

"Eu e as demais vítimas ficamos em pânico, inicialmente. Agora estamos tentando organizar as ideias. Estivemos com a delegada da Deam [Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher] nesta tarde (9), e ela nos encorajou um pouco. Nosso desejo é que ele fique detido durante todo o inquérito", contou a mulher.

Estupro e transmissão de IST’s

O lutador foi preso durante um campeonato realizado no último sábado (6) no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, suspeito de ameaçar uma ex-namorada.

A delegada responsável pelo caso, Ana Elisa Gomes, afirmou à TV Anhanguera que o lutador está sendo investigado por pelo menos oito crimes cometidos contra as ex-companheiras.

"São muitos crimes atribuídos a ele. Crimes de estupro de vulnerável, divulgação de imagens íntimas, inclusive por captação dessas imagens sem que as vítimas soubessem. Crimes de contágio de doenças sexualmente transmissíveis, pois as vítimas alegam que ele sabia que estava doente e ainda assim se relacionava com elas”, disse a investigadora.

Uma das vítimas teria feito exames, que constataram que ela estava com a infecção.

Outra ex-namorada que manteve relação por quatro anos com o lutador ainda o denunciou por estupro, alegando que ele teve relações sexuais quando ela ainda estava bêbada e inconsciente. Ele ainda teria filmado o ato e mostrado para ela, negado apagar o vídeo sob a justificativa que um dia poderia precisar dele.

Tiago também é investigado por crimes de violência física, psicológica e financeira, além das ameaças. Segundo a Polícia Civil, três mulheres formalizaram a denúncia contra o lutador, mas podem haver ainda mais vítimas.