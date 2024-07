Mãe é presa após confessar ter matado bebê, diz polícia

Uma mulher de 31 anos foi presa após confessar ter matado o próprio filho de cinco meses, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, segundo a Polícia Civil (PC). A mãe disse que a criança teria se engasgado após a amamentação, mas um laudo cadavérico constatou que o bebê tinha várias lesões no crânio.

"A mãe contou que ficou com raiva porque a criança chorava muito. Em depoimento, ela disse que pegou o bebê pela cabeça e balançou bastante, jogando-o dentro do carrinho em seguida", explicou o delegado do caso, Wallace Vieira

O nome da suspeita não foi divulgado pela Polícia Civil. Desta forma, o jornal não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta reportagem.

O caso foi registrado nesta quarta-feira (10). Segundo o delegado Wallace Vieira Silva, um laudo do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) identificou lesões no crânio da criança, o que poderia ter causado o óbito.

Diante desta informação, os pais do bebê foram ouvidos pela PC. Durante os depoimentos, a corporação identificou que as informações dadas pelo casal eram incompatíveis com o resultado do laudo.

"Diante disso, os dois foram conduzidos à delegacia de polícia. No interrogatório dos mesmos, a mãe assumiu a autoria do crime. Com isso, ela vai responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e por ser um menor de 14 anos, além do aumento de pena por ser a mãe da vítima", disse Vieira.

Ainda segundo o investigador, o pai do bebê não foi detido. De acordo com as investigações, o depoimento da mãe e de uma testemunha não indicaram envolvimento do pai no crime.

"As investigações vão continuar. Se identificarmos que o pai do bebê tem algum envolvimento no caso, ele será indiciado pelos mesmos crimes da esposa", explicou Vieira.