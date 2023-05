Mãe é presa suspeita de explorar sexualmente de filha adolescente

Uma mulher foi presa na quarta-feira (24), em Caldas Novas, na região Sul do estado, por suspeita de submeter a filha de 14 anos à prostituição. A Polícia Civil (PC) cumpriu um mandado de prisão temporária contra a mulher. As investigações começaram depois que denúncias de testemunhas foram feitas.

Segundo foi apurado pela PC, a mulher de 32 anos começou a explorar a filha quando a adolescente tinha 13 anos. Os encontros aconteciam em Piracanjuba, cerca de 79 Km de Caldas Novas, com homens adultos em troca de dinheiro.

A polícia disse que a prisão da suspeita foi decretada com intuito de parar a exploração da menor. As investigações vão continuar para tentar identificar os homens que tiveram relações com a adolescente.

Depois da prisão, a mulher foi levada para o presídio feminino da região. Se for condenada ela pode pegar até 10 anos de prisão. A vítima e seus dois irmãos estão sob custódia de parentes, disse a PC.

A identidade da mulher não foi divulgada pela polícia, por isso não foi possível localizar a defesa.