Mãe de jovem que foi parar na UTI após cheirar pimenta passa Natal em hospital com a filha

Neste ano, o Natal da família da trancista Thais Medeiros de Oliveira foi diferente. É o primeiro desde que ela teve uma grave reação alérgica após cheirar pimenta durante um almoço. O padrasto e a mãe da jovem postaram um vídeo ao lado dela no hospital.

Esse ano está sendo de muita luta e dor, mas Deus sabe de todas as coisas e com certeza, em toda essa luta, tem um propósito que será revelado mais a frente”, disse Adriana Medeiros, mãe da jovem.

Adriana desejou um feliz Natal a todos que acompanham o caso da filha e comentou que nunca passou a data longe dela. “A nossa luta continua com a Thais. Eu não poderia deixar ela aqui, passar longe dela, como todos os Natais passamos juntas”, desabafou.

No vídeo, Sérgio Alves, o padrasto, desejou um feliz Natal a todos os seguidores do perfil de Thais. "Que vocês possam desfrutar da vida com seus familiares e vocês aproveitem o máximo porque a gente deve aproveitar esses dias e confraternizar com a família”, falou.

Ao todo, a família detalha que Thais foi internada 8 vezes e passou por tratamentos, como a neuromodulação e sessões de fonoaudiologia e fisioterapia, sendo que, no último trabalha para estimular as pernas, os braços e o tronco. Ao todo, em um ano, foram mais de 260 dias internada. Ela chegou a ficar cerca de 60 dias internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Internações e tratamento

Thais foi internada em estado gravíssimo no dia 17 de fevereiro deste ano, depois de ela passar mal ao sentir o cheiro de uma 'pimenta bode' na casa do então namorado, localizada na Vila Jaiara, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Inicialmente, ela foi levada para o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi necessário reanimá-la. Em seguida, foi encaminhada para a Santa Casa de Anápolis.

"Ela estava com meus pais na cozinha, e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou. A garganta dela começou a coçar e, logo em seguida, ela já foi perdendo as forças. E a levamos para o hospital", explicou o namorado.

Ela já tinha histórico de asma. Segundo os médicos, a jovem teve um quadro de broncoespasmo grave causado pelo contato com a conserva.

Vídeos mostram o desespero do então namorado ao levar a jovem ao hospital. Segundo a mãe de Thais, Adriana Medeiros, ela nunca tinha tido um quadro grave de reação alérgica. Antes de Thais conseguir despertar no hospital, ela passou por uma diminuição gradual de sedação que servia para a proteção cerebral dela.

Logo nos primeiros exames, uma tomografia mostrou um edema cerebral. No hospital, a jovem teve uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser intubada. A suspensão da sedação de Thais começou no dia 2 de março. No entanto, inicialmente, ela não teve resposta neurológica.

Na ocasião, médicos disseram que Thais tem uma lesão irreversível no cérebro, explicando que ela poderia ter uma melhora, mas que não voltaria à total normalidade. Segundo a família, Thais acordou pela primeira vez da sedação depois de 20 dias internada.

Em evolução no tratamento, no início de abril, Thais conseguiu se sentar na fisioterapia, ingerir o 1º alimento (um iogurte) e tomar sol pela primeira vez desde que passou mal ao cheirar a pimenta. Ela foi transferida para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) no dia 9 de abril.

Thais recebeu alta da UTI dia 30 de abril e a visita das filhas pela primeira vez no início de maio, quando inteirou 80 dias de internação. Na expectativa de alta da transcista do hospital, logo no início de junho, a família da trancista começou a se preparar para montar uma espécie de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na casa onde moram para recebê-la.

Por meio de uma vaquinha online, no meio do mês, os familiares já tinham arrecadado R$ 166 mil, acima da meta de R$ 110 mil que foi estipulada. Desde o início, Thais teve diversas infecções. A volta dela para casa chegou a ser adiada devido a algumas delas.

Em julho, após complicações, a expectativa era que Thais passasse por uma cirurgia para a retirada de abscessos. No entanto, o procedimento foi adiado e depois cancelado devido a infecções e a troca de medicação para tratá-las.

Motivo de muita alegria para os familiares, Thais recebeu alta médica do Crer e saiu do hospital pela primeira vez, para continuar o tratamento em casa, depois de mais de 5 meses de internação no dia 1 de agosto. Um vídeo mostra a chegada em casa da jovem que cheirou pimenta após deixar hospital. Quatro dias depois, ela retornou ao hospital e após ter febre e apresentar urina avermelhada.

Ela ainda foi para a UTI, tendo recebido alta no dia 14 de agosto, para tratar infecção e complicação respiratória. No dia 7 de setembro, o hospital deu alta médica mais uma vez para Thais para que ela pudesse passar o aniversário em casa. Na época, a família comemorou o feito.

Em outubro, Thais começou a responder a estímulos durante as sessões de fonoaudiologia. Já em novembro, Thais teve crises de broncoespasmo em casa e a mãe precisou acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o resgate da filha.

Já em novembro, ela começou a realizar um tratamento de neuromodulação, que realiza estímulos no cérebro, que foi um presente de um hospital da capital à jovem. Logo na primeira sessão, Adriana disse que Thais apresentou boas respostas.

"Ela teve respostas boas em algumas áreas e em outras não, mas eles [os médicos] vão continar estimulando essas áreas que não tiveram estímulos", explicou Adriana Medeiros ao g1.

Thais voltou a ser internada no início de dezembro após novas infecções e permanece no hospital até esta segunda-feira (25).