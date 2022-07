Mãe de Ronaldo Caiado Filho fala pela 1ª vez nas redes sociais após morte do filho: ‘Dor’

A mãe de Ronaldo Caiado Filho, Thelma Gomes, falou pela primeira vez sobre a morte do filho em suas redes sociais. “Dor, ausência. Vai em paz meu filho amado...”, escreveu. Fruto do primeiro casamento do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), Ronaldo Caiado Filho morreu aos 40 anos, no último domingo (3).

Em outra publicação, Thelma postou uma foto do filho levantando uma taça. “Um brinde à sua breve vida meu filho amado”, diz a legenda. Depois de saber da morte do filho, o Governador de Goiás também escreveu em suas redes sociais: "Meu filho querido. Minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você. Que Deus o acolha na Sua Glória Infinita”.

Caiado soube da morte do filho enquanto participava de uma missa em Trindade, durante a romaria do Divino Pai Eterno. Ele e a primeira-dama Gracinha Caiado, saíram às pressas do local.

Ronaldo Caiado Filho morreu no mesmo dia do aniversário de sua irmã, Maria Caiado. Durante a manhã, o governador havia publicado uma mensagem no Instagram em homenagem à filha com a primeira-dama Gracinha Caiado. "Hoje é dia do meu pacotinho, minha morena linda. Quando dizem que ela é minha cara eu fico todo todo”, dizia um trecho da mensagem.

Pessoa discreta

Ronaldo Caiado Filho era formado em Administração pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e chegou a cursar dois semestres do antigo curso de Rádio e Televisão na Universidade Federal de Goiás (UFG). Pessoas próximas descrevem Caiado Filho como uma pessoa alegre, apesar de introspectiva, e amorosa com a família. Ele havia deixado São Paulo e voltado a Goiás há cerca de um ano e meio.