Mãe de siamesas que devem passar por separação em Goiânia pede ajuda para acompanhar tratamento

As gêmeas siamesas Lara e Larissa, de 5 meses, que nasceram unidas pelo tórax, abdômen e bacia em breve vão receber alta do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad). Por isso, a família está organizando uma vaquinha para arrecadar dinheiro e dar continuidade ao tratamento das filhas.

As meninas estão internadas na unidade desde que nasceram em outubro do ano passado e já foram submetidas a uma cirurgia de cateterismo.

De acordo com a mãe Kátia Márcia Cardoso, a família decidiu ficar em Goiânia para continuar próximo do hospital para possíveis emergência e a continuação do tratamento das gêmeas. A família é da cidade de Parauapebas, na região sudeste do Pará.

"Como o tratamento delas será aqui e muito longo, precisamos morar em Goiânia. Então, a vaquinha é para construirmos uma casa adaptada pra elas, pois precisamos de uma casa sem degraus e com algumas adaptações”, disse ao Daqui.

A meta da família é arrecadar R$ 350 mil para custear moradia e tratamento na capital goiana, pois atualmente a mãe está ficando em uma Casa de Apoio, mas com a alta das filhas irá precisar de um local privado e adaptado para as necessidades das meninas.

Ao Daqui, a mãe das gêmeas disse que a cirurgia de separação será feita só depois que as meninas completarem um ano de idade e ainda será avaliado se elas estão no padrão de iniciar os procedimentos para colocar os expansores de pele antes da separação.

Conheça as gêmeas

As siamesas Lara e Larissa nasceram pesando 3,6 kg e unidas pelo tórax, abdômen e bacia. A mãe ganhou as meninas no dia 11 de outubro de 2023, no Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (Hemu), em Goiânia. Desde o nascimento, as duas estavam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No Hemu, elas ficaram ainda por 59 dias em estado gravíssimo e, em seguida, elas foram transferidas para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), onde estão internadas atualmente.