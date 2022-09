Mãe e filha ficam feridas em acidente na GO-060, em Trindade

Mãe e filha ficaram feridas no começo da tarde deste domingo (18), após o carro em que elas estavam ter sido atingido na traseira por outro, no km 16 da GO-060, em Trindade.

A Polícia Militar esteve no local e, segundo o relatório, o veículo em que as duas mulheres estavam trafegava pela pista, quando um motorista em alta velocidade o atingiu na traseira. Com o impacto, a condutora perdeu o controle da direção e o carro bateu na grade metálica da rodovia. Em seguida, ele acertou um terceiro automóvel.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Trindade, que atendeu a ocorrência, a condutora teve traumatismo craniano e um corte no rosto. Já a passageira sofreu escoriações e reclamou de fortes dores no tórax.

A motorista teve de ser retirada por Bombeiros pelo porta-malas, com uso de prancha de imobilização, pois a porta do seu lado não abria devido aos amassados.

As duas foram encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol).

Os outros dois condutores envolvidos não tiveram ferimentos.

Foi solicitado ao primeiro motorista, que provocou a colisão inicial, um exame de embriaguez, que resultou negativo.

Os Bombeiros também tiveram que limpar a pista, devido a um derramamento de derivados de petróleo no local do acidente.