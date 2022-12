Mãe e filho são presos por homicídio em Bom Jesus de Goiás

Uma mulher e um homem, mãe e filho, foram presos nesta quarta-feira (30), em Bom Jesus de Goiás, cidade a 215 quilômetros de Goiânia. Os dois são suspeitos de participar de um homicídio no dia 22 de outubro. De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO), a vítima foi morta com seis tiros nas costas e cabeça depois de ter, supostamente, ameaçado a mãe do autor do homicídio. Os dois estão presos de forma temporária. As investigações seguem em andamento para verificar se há outras pessoas envolvidas no crime.

O crime aconteceu no Bairro Popular e, na ocasião, a vítima foi surpreendida enquanto estava no local, sendo derrubada no chão. Ela levou seis disparos de munição calibre .22. Segundo aponta investigação, foi utilizada uma espingarda de chumbinho preparada para esse tipo de disparo.

A PC-GO verificou que um dos autores já era conhecido pelos moradores da cidade e que havia saído da prisão há pouco tempo e possui diversas passagens policiais. A motivação do crime se deu depois que a vítima, supostamente, agrediu a mãe do autor algumas horas antes do fato.

A mãe do autor, que segue presa, teria ameaçado a vítima ao ter prometido que aquilo “teria volta”. A mulher estava dentro do veículo durante o crime. Durante o cumprimento das buscas e apreensões, um carro e uma espingarda, possivelmente utilizados no delito, foram apreendidos.