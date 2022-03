Mãe suspeita de queimar a filha de 8 anos com colher quente por “comer demais” está foragida

Uma mulher de 26 anos foi indiciada por tortura após queimar a filha com uma colher quente e bater nela com fios elétricos e cipó em Alvorada do Norte. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que tem apenas 8 anos, revelou ao Conselho Tutelar da cidade que foi agredida diversas vezes pela mãe que alegava que a filha “comia demais”.

O Conselho Tutelar de Alvorada do Norte foi acionado pela própria mulher há alguns dias. Ela queria que os conselheiros tutelares fossem até a residência dela para conversar com seu outro filho, de 12 anos, pois ele supostamente estava rebelde.

Ao chegarem na residência, os agentes foram recebidos pela menina de 8 anos, que de imediato visualizaram diversos hematomas em seu corpo. Na ocasião, a vítima foi levada até o hospital municipal e as lesões foram constatadas em relatório médico.

O Conselho Tutelar acionou a mãe, que foi orientada a procurar ajuda da assistência social. No entanto, dias depois, os conselheiros receberam uma denúncia anônima alegando que a menina estava sendo novamente torturada.

Depois da denúncia, os agentes levaram as crianças para a Delegacia de Alvorada do Norte, onde as duas foram ouvidas, bem como testemunhas e a autora. De acordo com a criança, que não teve seu nome divulgado, a mãe a queimou com uma colher de metal aquecida no fogão em diversas partes do corpo, inclusive no rosto, como forma de castigo por ela ter falado aos conselheiros sobre as agressões. Segundo a criança, a mulher também não alimentava direito os filhos.

A menina também contou que a mãe constantemente agredia ela e o irmão com com pedaços de pau, cipós, fios e murros.

Conforme nota da polícia, a mulher assumiu todas as agressões e alegou que era aplicação de um castigo. Foi deferido mandado de prisão temporária contra a genitora, mas após diligências ela não foi encontrada e segue foragida.

Os irmãos estão sob a guarda da avó materna. A polícia informou que informações sobre o paradeiro da suspeita podem ser feitas pelo telefone 197, ou na delegacia, pelo contato (62) 3421-1028.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.