Mãe tranca carro sem querer e vidro é quebrado para retirar bebê

Uma mãe ficou desesperada após o carro dela travar por 10 minutos com o filho de 11 meses dentro. O fato aconteceu logo após ela descer do veículo na manhã desta quarta-feira (8), em uma avenida de Jataí, no sudoeste de Goiás.

Imagens mostram populares usando uma barra de ferro para quebrar o vidro do banco detrás do veículo. Em seguida, a mãe consegue retirar o filho e o abraça (veja acima).

À TV Anhanguera, a mãe do bebê contou que estava indo ao banco, quando foi pegar um documento no porta-malas e acabou trancando a chave lá, momento em que ela ficou desesperada.

Ainda de acordo com a mãe, um chaveiro chegou a ser chamado, mas como poderia demorar, o melhor foi quebrar o vidro. Ela ainda disse que o bebê ficou assustado com a movimentação e não se feriu.