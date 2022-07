Mãe viraliza na web ao dizer em vídeo que vai aos jogos da filha ‘péssima de bola’ para apoiá-la

A vida da representante de vendas Renata Nunes deu uma verdadeira sacudida depois que uma bricandeira entre ela e a filha Andressa, de 17 anos, viralizau na internet. A mãe gravou um vídeo no dia 23 de junho, quando a adolescente foi requisitada no time de futsal de sua turma de 3º ano do ensino médio, em um colégio de Anápolis. Renata postou a 'zoeira' no TikTok e não demorou para que a publicação bombasse nas redes sociais.

"Não joga nada, mas é minha filha. Apoie seus filhos", fala Renata no vídeo que já tem mais de 1,5 milhões de visualizações na rede social.

A mãe explica que ela e Andressa são muito próximas e que é normal elas se 'zoarem'. "Eu e a Andressa temos uma amizade muito grande e uma liberdade entre mãe e filha. Ela me 'zoa' e eu ela. Ela faz vídeos, posta no grupo. Ela faz graça comigo na academia e eu com ela. Temos uma amizade muito forte e não apelamos com esse tipo de coisa", conta.

Renata disse que Andressa, que no dia estava no gol, joga em outra posição e que não é titular, mas reserva do time. Na ocasião, ocorria um campeonato interclasse e duas jogadoras faltaram. Foi quando Andressa foi requisitada para entrar em quadra. "Já estávamos zoando ela desde a hora em que saímos de casa. A Andressa não é uma péssima jogadora. Não é que ela jogue mal, mas não joga tão bem quanto as outras. Então, eu e meus outros filhos gêmeos começamos a brincar ainda no carro. Quando chegamos na quadra, que vimos que ela realmente precisaria entrar no jogo, corri e fiz aquele vídeo para 'zoar' ela no Instagram", relata com bom humor.

A mãe diz que, quando postou, não tinha a menor noção de que a publicação iria viralizar. Mesmo depois do sucesso repentino, ela diz que não se ilude com tudo isso. "É coisa de momento. As visualizações são bacanas. Nós já rimos muito disso e dos comentários. Algumas pessoas falaram que de certa forma eu critiquei e diminuí ela. Eles estavam preocupados com o que ela estaria sentindo diante disso. É clado que eu fiz essa brincadeira ciente da estrutura emocional que ela tem e a forma como ela se comporta e como crio meus filhos", explica Renata.

Apoio

Renata conta que seu emprego lhe dá a possibilidade de acompanhar de perto a vida dos filhos. "Tenho essa sorte de ter disponibilidade de tempo. Meu trabalho tem horários flexíveis e consigo estar com eles", diz. "Eu vou aos jogos. Eu vibro, pulo, grito. Eu sou muito doida e as colegas dela [Andressa], quando tem os jogos, já perguntam se eu vou", ri a mãe.

Apesar de algumas críticas que recebeu nos comentários, Renata explica que Andressa não se ofendeu com o vídeo publicado. "Ela está encarando da melhor forma possível. Ela ri muito, responde os comentários e explica quem eu sou e a reciprocidade que temos. Ela fala e me defende quando alguém critica. Eu falo que ela não tem que preocupar se alguém está me julgando certa ou errada, porque quando postamos um vídeo na internet, estamos sujeitos à opinião dos outros", diz.

Ela também reforça a mensagem que deixou no vídeo sobre a importância do apoio dos pais aos filhos. "Esse apoio é fundamental na vida da criança e do adolescente. Eu tenho consciência de que daqui uns dias eles vão construir a vida deles. Vão se casar, estudar fora, passar em concurso. Vão dar um pontapé na vida deles e o que eles levarão é o aprendizado que eles estão construindo que se constrói lado a lado com os pais. Por isso tenho essa preocupação de acompanhar eles bem de perto", afirma.