Mães participam de aulão fitness no shopping neste sábado

Ficar em forma é o desejo de dez entre dez mulheres após a gestação, então, que tal dar o primeiro passo? Neste sábado (11), a partir das 09h, o Shopping Estação Goiânia dá um pontapé nesta jornada. Juntamente com os profissionais da Blue Fit, as mamães poderão participar de um aulão de dança, com duração de 45 minutos, divididos entre fitdance e zumba.

Mas as comemorações não param por aí. Das 12h30 às 14h30, acontece o tradicional Happy Hour do Estação, comandado pela cantora Thailla Lima. A partir das 14h, as mães terão um momento de autocuidado, em parceria com a Miss Make, com maquiagem, sessão de fotos e sorteios de brindes e vouchers para compras no quiosque.

A ação, que também conta com a parceria do Costa Atacadão, com mesa de frutas para degustação. Gratuita, a programação acontece na praça de eventos do centro de compras e é aberta a todas as mamães que passarem pelo shopping.