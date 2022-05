Médica goiana faz parto de bebê empelicado pela 1ª vez e se surpreende: "Fiquei tremendo depois"

Uma médica de Mineiros, município no Sudoeste de Goiás, revela ter ficado tremendo de emoção após o último parto que realizou, na madrugada da última quinta-feira (26).

O sentimento de Raquel Rocha Machado era positivo e tinha relação com a surpresa da profissional ao fazer o parto de um bebê empelicado – situação raríssima em que a criança nasce ainda envolvida pela bolsa amniótica.

Raquel conta que a situação ocorreu no Hospital Samaritano de Mineiros. A profissional estava acompanhada de um grupo de alunos de medicina, do qual é preceptora, e que acompanhariam o nascimento da pequena Eloah, que veio prematura com 36 semanas e seis dias.

De acordo com a médica, o parto, que já era de risco por ser prematuro, tornou-se ainda mais marcante depois que menina saiu. A voz de Raquel ficou embargada de emoção quando ela percebeu que a bebê estava empelicada, ou seja, ainda protegida pela membrana da bolsa amniótica. “Até nas filmagens a minha voz é de ansiedade. Assim que terminou, eu fiquei 40 minutos tremendo”, revela.

A reação de Raquel tem uma explicação: casos de bebê empelicado como o de Eloah são extremamente raros e têm uma média de ocorrência de um a cada 80 mil. No Brasil, o normal são dois nascimentos por ano.

“Foi a primeira vez que aconteceu comigo. Com meu pai [que também é médico], nunca aconteceu”, afirma a médica, que atua na área há mais de 10 anos.

Pelas redes sociais, Raquel comentou a situação. “Meu primeiro parto como médica responsável desse tipo, estou aqui às 4h da manhã sem conseguir dormir e me sentindo abençoada”, escreveu a profissional, que também falou sobre o significado do nome da bebê: “Aquela que é iluminada, de alma generosa”.

Segundo Raquel, Eloah nasceu saudável e passa bem.