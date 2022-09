Médico goiano pesca pirarara de 1,4 metro e comemora recorde

Um médico morador de Anápolis quebrou o recorde brasileiro masculino absoluto de pirarara da Brazil Game Fish Association (BGFA). Arthur Lanna Appelt, de 36 anos, conseguiu pescar uma pirarara de 1,42 metro no dia 11 de agosto, no Rio Xingu, no Mato Grosso.

“Eu pesco com vara emprestada. Nunca tive uma vara na vida”, comentou.

O médico conta que, na ocasião, o grupo em que estava subiu o Rio Xingu, nas proximidades da Aldeia Tanguro, e ficou por aproximadamente uma hora antes dele conseguir fisgar o peixe gigante.

“Achei que fosse um pedaço de pau, por ser tão pesado”, disse. “Foram 40 minutos de briga. O peixe já estava ganhando de mim”, brincou.

Arthur conta que teve de receber ajuda dos colegas que estavam no barco para conseguir puxar o peixe. “Eu já estava sem forças”, falou.

Segundo ele, a avaliação da BGFA funciona da seguinte forma: “A gente faz uma filmagem medindo e manda para o instituto. Só vale se no mesmo vídeo você filmar soltando ele de volta no rio”, explicou.

Segundo Arthur, o vídeo foi enviado para o órgão no mesmo dia da pescaria e que, ainda no dia 11, ele já foi respondido.

“O pessoal já viu e validou. Esse tamanho é muito raro. O último recorde era de 1,1 metro”, disse o médico que afirmou ter pescado apenas três vezes na vida.

À reportagem, Arthur conta que comemorou a realização, mas não conseguiu festejar com os amigos porque depois da briga com o peixe ficou “quebrado e destruído fisicamente”.