Médico que dirigia carro de luxo e provocou acidente com mortes no viaduto da T-63 vira réu

A Justiça tornou réu nesta segunda-feira (19) o médico Rubens Mendonça Filho, no caso do acidente que causou duas mortes no viaduto da T-63 no último dia 20 de abril, em Goiânia. Ele foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) pelos crimes de homicídio e lesão corporal.

A reportagem solicitou um posicionamento para a defesa de Rubens Mendonça Filho, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

De acordo com a denúncia do MPGO, Rubens Mendonça Filho, agiu com dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de produzir os resultados, por motivo torpe e com emprego de meio capaz de resultar perigo comum. A ação, narra o Ministério Público, resultou na morte de David Antunes Galvão e Leandro Fernandes Pires, além de ter causado lesões leves em Gilson Campos D António e lesões graves em Wanderlyne Gomes dos Reis, tendo, nesta última, causado perigo de vida e incapacitação para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Para o Ministério Público, ao dirigir o carro em alta velocidade, em um aclive e fazendo uma ultrapassagem proibida, o denunciado “foi muito além da simples esfera da imprudência e negligência, assumindo o risco de matar ou lesionar qualquer pessoa que estivesse adiante”.

Acidente

Imagens mostram que a moto em que estavam Leandro e David ficou completamente destruída. De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), a batida aconteceu quando um carro que seguia pela avenida perdeu o controle da direção e bateu contra a motoneta. Os destroços atingiram a moto que estava as mulheres, que também desequilibrou na pista e acabou caindo no chão.

De acordo com a polícia, com o impacto, a moto dos homens bateu contra um segundo carro que também seguia na avenida.

Vítimas

O motociclista por aplicativo Leandro Fernandes Pires, de 23 anos, trabalhava na categoria há cinco dias como uma forma de ganhar uma renda extra, segundo o irmão da vítima, Eduardo Fernandes.

"Ele estava trabalhando para sustentar a casa e acabou morrendo pela irresponsabilidade de terceiros. Jamais imaginamos que isso poderia acontecer, um rapaz novo, trabalhador. Vamos correr atrás, não pode ficar assim não”, contou Eduardo.

O passageiro David Antunes Galvão, de 21 anos, era garçom de um restaurante, em Goiânia. Segundo a família do rapaz, David voltava para casa após o expediente quando sofreu o acidente.

"Ele era um rapaz muito novo que tinha apenas sonhos. Começou a trabalhar em um restaurante há pouco mais de um mês e estava voltando para casa", conta a irmã.