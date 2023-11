Médico Wesley Murakami é condenado a 9 anos de prisão por lesão corporal contra 9 pacientes

O médico Wesley Noryuki Murakami da Silva foi condenado a 9 anos de prisão por lesão corporal de natureza ‘gravíssima’ por deformar o rosto de nove pacientes após procedimentos estéticos realizados em Goiânia. A sentença foi publicada na noite da última terça-feira (14). A defesa confirmou que o médico responderá em liberdade.

Segundo a denúncia do Ministério Público (MP-GO), Murakami não possuía autorização do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (CRM-GO) para a realizar os procedimentos.

Consta ainda na decisão que, após os procedimentos, as vítimas tiveram que se submeter à recuperação “extremamente dolorosa e prolongada” devido às sequelas permanentes, enquanto outras se submeteram a processos reparadores. Os novos procedimentos para diminuir o impacto da deformidade ocorreram sem a assistência devida do médico, conforme constatado nos laudos periciais.

Em todos os pacientes ele utilizou os produtos polimetilmetacrilato (PMM) e toxina botulínica, sem habilitação legal, informou o MP-GO.

Ao todo, 14 pacientes denunciaram o profissional, a partir de 2016. No entanto, conforme o documento da sentença, em cinco casos não haviam provas suficientes.

Ao Daqui, a defesa do médico, o advogado André Bueno, afirmou que Murakami "respeita a decisão do Poder Judiciário e adotará as medidas judiciais cabíveis ao caso" e acrescentou que ele responderá em liberdade.

Relembre o caso

Murakami foi preso no dia 21 de dezembro de 2018, em Goiânia, acusado de deformar o rosto de 15 pacientes na capital goiana e 15 no Distrito Federal. Os policiais também cumpriram cinco mandados de busca e apreenderam diversos materiais entre medicamentos, prontuários e computadores. A mãe do profissional, que administrava uma clínica na capital goiana, e a dona de uma clínica em Brasília também foram detidas.

O médico foi levado para prisão em Brasília e solto no dia 17 de janeiro de 2019. Meses depois, foi indiciado por lesão corporal grave referente a cinco pacientes.

Murakami teve o registro profissional suspenso e já foi condenado a pagar indenização de R$ 60 mil para uma das clientes que ficou com sequelas após um procedimento estético. Para outra, ele foi condenado a pagar quase R$ 24 mil por causa do mesmo problema.

Conforme consta na denúncia, os procedimentos estéticos que deformaram o rosto das vítimas chegavam a custar R$ 35 mil.