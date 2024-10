Médicos da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia paralisam atendimentos

Cerca de cem médicos paralisaram os atendimentos na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia nesta quinta-feira (10), segundo o Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás (Simego). A Santa Casa alega que a paralisação, que durará 24 horas, ocorre em virtude do atraso de repasses financeiros por parte da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, referentes aos meses de julho, agosto e setembro deste ano. O montante em atraso, segundo a instituição, é de cerca de R$ 540 mil.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia afirmou que os pagamentos referentes aos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) para a Santa Casa de Misericórdia, estão em dia e que não há débitos pendentes (leia íntegra ao final da reportagem).

A Santa Casa afirmou, em nota, que os repasses são realizados diretamente aos médicos. Os profissionais reivindicam, além dos pagamentos, a valorização dos serviços prestados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) (veja íntegra ao final da reportagem).

Ao Daqui, Franscine Leão, presidente do Simego, afirmou que a irregularidade e inconstância da SMS em executar o repasse do Fundo Municipal de Saúde para a Santa Casa dificulta a regularização do pagamento dos médicos.

“Além disso, a gente vem solicitando e negociando um aumento salarial, contratação de forma justa e correta, porque hoje a contratação é informal, e reivindicando também melhores condições de trabalho”, afirmou Franscine Leão.

Em um comunicado nas redes sociais, a Santa Casa informou que todas as consultas e procedimentos médicos foram reagendados por conta da paralisação. Exames laboratoriais, radiológicos, e acompanhamento de pacientes internados serão realizados normalmente, segundo informou a instituição.

Nota da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia na íntegra

"A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia comunica que o corpo clínico do hospital agendou juntamente com o SIMEGO um dia de paralisação no ambulatório SUS, hoje dia 10 de outubro de 2024, decorrente dos atrasos de repasses da Secretaria Municipal de Saúde, dos meses 07, 08 e 09, que são realizados diretamente aos profissionais. Reivindicam, ao mesmo tempo, a valorização dos serviços prestados aos pacientes do SUS. A duração será de 24 horas."

Nota da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

"A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) esclarece que os pagamentos referentes aos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) para a Santa Casa de Misericórdia, estão em dia, não há débitos pendentes.



A secretaria esclarece ainda que o pagamento de emendas e processos administrativos estão em fluxo normal e dentro dos prazos corretos de execução.

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)"