Músico baiano desaparece após desembarcar na Rodoviária de Goiânia

Um músico baiano desapareceu após desembarcar na Rodoviária de Goiânia, no dia 5 de março. Abílio Correia do Nascimento, de 58 anos, deveria buscar duas caixas de som que ganhou de um colega músico e voltar para Bom Jesus da Lapa (BA), onde mora. O retorno estava agendado para o dia 8 e a passagem de ônibus já estava comprada, segundo familiares.

De acordo com o irmão dele, Alberto, desde o dia que chegou na capital, Abílio não atendeu ou respondeu mensagens. O desaparecimento foi registrado na Polícia Civil da Bahia.

"A gente não teve mais contato com ele. Ele não atende. A gente está ligando direto aqui, eu e mais os dois irmãos, e os amigos aqui, e ele não atende”, disse.

Ao Daqui, o irmão do homem desaparecido contou que, após registrar o boletim de ocorrência, divulgou a foto de Abílio em grupos nas redes sociais. Foi por isso que uma mulher que também mora em Bom Jesus da Lapa entrou em contato dizendo que estavam no mesmo ônibus. Ela é conhecida da família e frequenta o bar de Alberto na cidade. “Por coincidência eles viajaram no mesmo ônibus”, disse ele.

Segundo o irmão, ela contou que Abílio desembarcou em Goiânia, a ajudou com as malas e seguiu rumo ao Araguaia Shopping. Esta foi a última vez que ele foi visto.

Abílio é músico independente, toca em bares da cidade, e também trabalha como porteiro de uma escola. Ele tem três irmãos e de acordo com um deles, Alberto, ele viajou para Goiânia para comprar um violão e buscar duas caixas de som que teria ganhado de um amigo, também músico.

Caso tenha visto Abílio Correia do Nascimento recentemente, avise à polícia ou entre em contato com a família: (77) 9117- 4513