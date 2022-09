MAG abre inscrições para mostra digital 2ª Sala Compacta

As inscrições para a exposição virtual de artes plásticas da mostra 2ª Sala Compacta, do Museu de Arte de Goiânia (MAG), estão abertas até o próximo dia 25 de setembro. Os interessados podem realizar o cadastro de forma gratuita. O projeto tem apoio do Programa Goyazes de Incentivo à Cultura – Lei Goyazes, da Secretaria Estadual de Cultura.

Serão premiados 20 artistas ou grupos selecionados no valor de R$ 4 mil cada, totalizando R$ 80 mil, além do suporte institucional de hospedagem das obras em exposição virtual. A lista dos selecionados será divulgada no dia 11 de outubro e a mostra está prevista para 25 de outubro a 25 de dezembro.

Serão aceitos trabalhos de artistas brasileiros e estrangeiros legalmente residentes há mais de um ano no Brasil, sendo que, no mínimo, 20% do prêmio será destinado a artistas que moram em Goiás. Cada artista pode inscrever até duas obras, além de poder participar de um projeto coletivo.

Ao longo do processo serão realizadas oficinas, rodas de conversa e debates abertos ao público sobre as temáticas relacionadas ao desenvolvimento das artes plásticas em Goiás. “Nesta segunda edição, a Sala Compacta se dedica a pensar ‘arte como projeto’”, comenta o curador Gilson Plano.

“É comum na prática de muitos artistas a criação de projetos artísticos que existem antes na esfera do pensamento e são transcritos em projetos como: desenhos, maquetes, descrições, esboços, cadernos, plantas baixas, protótipos, estudos, sonhos, gravações, arquivos, dentre muitas outras possibilidades do que pode ser arte como projeto”, acrescenta Gilson Plano.

A primeira edição da Sala Compacta foi realizada em maio de 2021, com curadoria de Wagner Barja e recebeu quase 350 inscritos de todo o País. Foram selecionados 24 artistas, com 12 premiados. Na exposição foram apresentados vários tipos de formatos contemplados, como Realidade Virtual, Vídeo, Vídeo-performance, Escaneamento 3D, Colagem Digital, Realidade Aumentada, Fotografia, Jogo e Pintura Digital.

Serviço

2ª Sala Compacta MAG

Inscrições: até 25 de setembro

Link para Inscrição: https://forms.gle/cYFQWBgmBBnMYmou7

Resultado da Seleção: 11 de outubro de 2022 pelo https://escala.art

Exposição virtual: De 25 de outubro a 25 de dezembro de 2022 (data prevista)

Informações: salacompactamag@gmail.com.

Curador: Gilson Plano

Produção: Malu da Cunha

Apoio: Museu de Arte de Goiânia