Maio terá chuva de meteoros formada por rastros do cometa Halley; saiba como ver

Uma chuva de meteoros causada por rastros do Cometa Halley tem seu auge no dia 6 de Maio deste ano, se tornando visível no céu goiano. Em entrevista a reportagem, o professor de astronomia da UFG, Rafael Miloni, conta que o ápice do evento astronômico acontece por volta das 5h30 da manhã, e deve ser visto a olho nú de um céu escuro.

Este evento do dia seis, é o pico dos meteoros Eta Aquarídeos. O professor Miloni explica que a nomenclatura é dada com base na constelação a partir da qual o fenômeno é visto, no caso desta chuva, a constelação de Aquário. No fenômeno deste mês, a expectativa é de que sejam vistos da terra uma média de até 55 meteoros por hora.

Entenda o fenômeno

O Professor Miloni explica que a chuva de meteoros acontece quando os detritos de um cometa são vistos adentrando a atmosfera do planeta vindos de uma mesma direção no céu. “O que a gente chama de chuva de meteoros é os objetos eles virem de uma mesma direção do céu. Como se a Terra estivesse atravessando uma trajetória de detritos no espaço”, resumiu.

Miloni reforça que o evento é cíclico, o cometa Halley tem trajetória cíclica e passa pela terra aproximadamente no mesmo período do ano. “A Terra vai atravessar essa trajetória do cometa todo ano, então sempre por volta do dia 18 de abril até o dia 28 de maio você vai poder ver algum meteoro dessa chuva”, explicou.

Vale lembrar que o fenômeno deve ser visto a olho nú. O uso de equipamentos como telescópios ou binóculos pode reduzir o campo de visão. Miloni afirma ainda que quanto mais escuro o céu, melhor.