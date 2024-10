Maior e mais brilhante superlua do ano poderá ser vista em Goiás

A maior e mais brilhante superlua de 2024 poderá ser vista em Goiás nesta quinta-feira (17). Essa será a penúltima superlua do ano, segundo o astrônomo Ary Martins. O especialista explica que a superlua é o fenômeno que se dá com a coincidência da lua em sua fase cheia com o momento em que ela se encontra mais próxima da Terra.

"Essa maior proximidade com a Terra é chamada de perigeu, que ocorrerá nesta quarta-feira (16), por volta das 21h50 e amanhã (17), às 18h, ela nasce cheia”, afirmou Ary Martins.

O astrônomo detalha que essa coincidência que origina o fenômeno não precisa ser exata. “A lua não precisa ser cheia exatamente no ponto orbital em que ela se encontra mais próxima, pode ser cheia quando ela está próxima desse ponto do perigeu pelo menos 24 horas antes ou depois”, destacou.

Segundo o especialista, o horário ideal para observar a superlua nesta quinta-feira, será às 18h. Ele recomenda que para contemplar a superlua nascendo é importante buscar um lugar que tenha um horizonte leste adequado, geralmente um local mais aberto.

Ary Martins ressalta ainda que, durante a superlua, a lua fica aproximadamente 15% maior e 30% mais brilhante.

“Essa diferença você observa melhor quando você compara fotos da lua durante a superlua com fotos da lua cheia fora da superlua. Aí você percebe melhor essa diferença de tamanho e brilho”, completou.