Mais 19 cidades goianas têm sinal de internet 5G ativado; veja quais

O governo de Goiás, anunciou nesta quarta-feira (12), a ativação do sinal de internet 5G para mais 19 cidades do estado. A tecnologia promete oferecer velocidade de navegação mais rápida para os usuários. Atualmente 50 cidades goianas contam com o sinal 5G e outras 32 estão em fase aprovação.

A Secretaria-Geral de Governadoria (SGG), acompanha o avanço do sinal 5G e faz orientações para as prefeituras. O secretário Adriano da Rocha Lima, disse que a tecnologia vai propiciar avanços na educação, saúde, segurança pública, agronegócio e oportunidades de emprego.

Os municípios divulgados que recebem o sinal 5G, são: Água Lindas de Goiás; Alto Paraíso de Goiás; Anápolis; Aparecida de Goiânia; Caçu; Caldas Novas; Campinorte; Catalão; Formosa; Goiânia; Goiatuba; Gouvelândia; Itumbiara; Luziânia; Mara Rosa; Novo Gama; Pires do Rio; Rio Verde e Valparaíso de Goiás, que fazem parte das regiões Sul, Norte, Centro e Leste do estado.

Para usufruir do sinal 5G, o usuário precisa de um aparelho de celular habilitado para a nova tecnologia e estar na área de cobertura.

Avanço do 5G

De acordo com informações do governo estadual, Goiás tem cerca de 380 antenas instaladas com sinal ativo da internet 5G. A liberação do sinal no Brasil foi feita em 2022 pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A agência liberou no mês passado, a ativação do sinal 5G para outros 82 municípios. Porém o processo depende do interesse das operadoras, que devem apresentar um projeto de implantação, emissão de licenças, entre outras etapas. As empresas Claro, TIM e Vivo, que venceram os lotes nacionais do leilão do 5G, podem oferecer o serviço aos seus clientes.

A lista de cidades que estão liberadas para usar o 5G, e outras informações podem ser acompanhadas pelo site https://goias.gov.br/5g.

Lista das cidades que já contam com a tecnologia 5G:

Goiânia

Abadia de Goiás

Abadiânia

Água Fria de Goiás

Alexânia

Alto Paraíso de Goiás

Alvorada do Norte

Aparecida de Goiânia

Aragoiânia

Barro Alto

Bela Vista de Goiás

Bonfinópolis

Brazabrantes

Cabeceiras

Caldazinha

Caturaí

Cavalcante

Cidade Ocidental

Cocalzinho de Goiás

Corumbá de Goiás

Cristalina

Flores de Goiás

Formosa

Goianápolis

Goianésia

Goianira

Guapó

Hidrolândia

Inhumas

Luziânia

Mimoso de Goiás

Nerópolis

Niquelândia

Nova Veneza

Novo Gama

Padre Bernardo

Pirenópolis

Planaltina

Santa Bárbara de Goiás

Santo Antônio de Goiás

Santo Antônio do Descoberto

São João d'Aliança

Senador Canedo

Simolândia

Terezópolis de Goiás

Trindade

Valparaíso de Goiás

Vila Boa

Vila Propício