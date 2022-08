Mais da metade do eleitorado em Goiás é composto por mulheres

Dos 4.870.365 eleitores aptos a votar em Goiás nas eleições de 2022, mais de 2,55 milhões, ou seja, 52,52%, são mulheres e 47,48%, homens, segundo dados disponibilizados no portal do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO). Dos 246 municípios do estado, 135 têm mais eleitoras que eleitores. As cidades que lideram o número de votantes do sexo feminino com 54% ou mais são: Goiânia, Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso de Goiás, respectivamente.

Esses dados seguem uma tendência nacional. Até o mês de julho, o quantitativo de eleitoras era de 52,62%, contra 47,35% de votantes homens em todo o país. Em um recorte por região, o centro-oeste tem 52,45% de eleitoras; o sudeste, 53%; nordeste, 52,71; norte, 50,85 e o sul 52,44%.

Já a cidade campeã em voto masculino é Água Fria de Goiás, com 54% de eleitores masculinos. Depois dela vem Baliza, Guarani de Goiás, Santa Rita do Novo Destino e Sítio D'Abadia.

Ainda de acordo com o TRE, a maioria dos eleitores tem entre 25 e 49 anos, possuem ensino médio completo. O eleitorado feminino com ensino superior completo soma 350 mil – 17,7% do total. Entre os homens, esse mesmo nível de escolaridade é de 219 mil, 9,5% dos eleitores. O percentual proporcional de analfabetismo, por sua vez, é maior entre os homens, 2,7% contra 2,5%.

Eleitorado histórico

O TSE divulgou que as eleições de 2022 têm 156,4 milhões de pessoas aptas a votar, maior eleitorado cadastrado da história brasileira, de acordo com o presidente da Corte, ministro Edson Fachin. Segundo as estatísticas da Justiça Eleitoral, o aumento foi de 6,21% desde as últimas eleições gerais do país, em 2018, cujo número de eleitores habilitados a votar era de 147.306.275.