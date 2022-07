Mais de 1,9 mil taxistas em Goiânia podem receber auxílio do governo federal

Dados da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) apontam que Goiânia tem hoje 1.916 taxistas permissionários cadastrados juntos à Prefeitura e que poderão receber o auxílio de até R$ 1 mil por mês que será pago pelo governo federal. No entanto, a SMM destaca que o pagamento do benefício está condicionado à situação do permissionário, que precisa estar com a licença em dia.

De acordo com o gerente de Gestão e Controle de Transportes Municipais da SMM, Hugo Nascimento, a renovação do licenciamento é feita de acordo com o número da permissão de cada taxista.

“Por exemplo, a permissão 0101 é final 1 e o licenciamento deve ser feito em janeiro. Nós temos 1.916 permissões e vão de 1 até o final 0. Dividindo essas 1.916 em 10 meses, temos aí 190 relicenciamentos por mês”, detalha Nascimento.

O gerente destaca que, até o momento, 822 permissionários renovaram suas licenças. No entanto, apesar de estar abaixo do calculado – o número de licenças renovadas até julho deveria estar em torno de 1,3 mil -, está dentro da média, em decorrência da pandemia.

“Ainda temos os meses de agosto, setembro e outubro para acontecer os relicenciamentos”, lembra ele. Os permissionários podem procurar uma unidade do Atende Fácil para regularizar a situação.

O benefício

O governo federal começará a pagar o Auxílio Taxista a partir de 16 de agosto deste ano.

O limite máximo de cada parcela soma R$ 1 mil, podendo atingir R$ 2 mil em agosto (pagos em datas diferentes no mesmo mês), mas os valores dependem do número de taxistas cadastrados pelas prefeituras.

De acordo com o Hugo Nascimento, a Prefeitura de Goiânia tem o prazo máximo de 11 de setembro para enviar os dados dos taxistas ao governo federal.