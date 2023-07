Mais de 100 mil garrafas de cerveja sem nota fiscal são apreendidas pela PRF na BR-153

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu cerca de 110 mil garrafas de cerveja que estavam sendo transportadas sem documentação fiscal. A carga estava sendo transportada em dois caminhões e foi flagrada no domingo (23), na BR-153, em Itumbiara, no sul do estado.

Segundo a PRF, as garrafas estavam em caminhões baú, e os motoristas disseram aos policiais que a carga veio de São Paulo e da cidade de Prata, em Minas Gerais. Ainda de acordo com os transportadores, as bebidas seriam distribuídas para atacadistas de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

A polícia disse que toda a carga está avaliada em R$ 600 mil, e como não havia nenhum documento fiscal nem comprovação de propriedade, ela vai ser levada para a Secretaria de Economia do Estado de Goiás.