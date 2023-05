Mais de 150 bairros de Goiânia e Aparecida podem ficar sem água durante obras no sistema João Leite

Bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia devem enfrentar falta de água na noite deste sábado (27) e manhã e tarde de domingo (28), de acordo com comunicado da Saneago. O motivo é uma obra que liga dois trechos de uma mesma adutora atendidas pelo Sistema João Leite, para duplicar o volume de água que chega aos bairros dos dois municípios.

O bombeamento de água será desligado pela empresa às 19h de sábado e deve começar a retornar às 16h de domingo. A Saneago informa que o retorno vai ser gradual, considerando o tempo necessário para que os reservatórios encham de água. Isso pode acontecer durante a noite de domingo.

A empresa de Saneamento recomenda consumo moderado das reservas das caixas d’água.

O trabalho faz parte da primeira etapa conjunto de obras do Linhão Gyn-Apa que está com 80% de execução e deve ser finalizada em agosto, segundo a empresa de saneamento. A Saneago estima um aumento de vazão de 1.500 litros de água por segundo com o término das obras.

Uma nova etapa foi prometida para 2024 e vai interligar o Centro de Reservação Celg, as margens da BR-153, até a Torre de Transição localizada no Conjunto Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia.

BAIRROS AFETADOS

Os reservatórios e bairros que podem ser afetados pelo serviço são:

Reservatório Celg - Areião I e II, Bairro Água Branca, Bueno, Chácara Alto da Glória, Conjunto Aruanã I, Jardim América, Jardim Brasil, Jardim Goiás, Jardim Mariliza, Jardim Novo Mundo, Jardim Olímpico, Jardim Vitória, Novo Mundo Extensão, Parque Atheneu, Parque das Laranjeiras, Parque Flamboyant, Parque Lozandes, Parque São Jorge, Parque Trindade I, II e III, Pedro Ludovico, Privê dos Girassóis, Setor Leste Universitário, Setor Marista, Setor Moraes, Setor Oeste, Setor Sul, Vila Maria Luiza, Vila Santa Efigênia e Vila São João;

Reservatório Pedro Ludovico - Alto da Glória, Bela Vista, Bueno, Condomínio Vila Isabel, Jardim América, Jardim Atlântico, Jardim Goiás, Marista, Nova Suíça, Parque Amazônia, Pedro Ludovico, Vila Maria José e Vila Redenção;

Reservatório Parque Amazônia - American Park, Conjunto Residencial Brasília Sul, Jardim Imperial, Jardim Luz, Jardim Maria Inês, Jardim Palácio, Jardim Transbrasiliano, Mansões Paraíso, Papillon Park, Parque Floresta, Parque Primavera, Parque Real, Recanto dos Emboabas, Residencial Alvaluz, Residencial Recanto do Cerrado, Setor dos Afonsos, Setor Industrial Santo Antônio, Terra Prometida, Veiga Jardim, Vila Brasília, Vila Maria, Vila Oliveira, Vila Real, Vila Santos Dumont e Vila São Joaquim;

Reservatório Serrinha - Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Bela Vista, Bueno, Chácara Bela Vista, Chácara do Governador, Chácara São Pedro, Conjunto Anhanguera, Conjunto Fabiana, Conjunto Liberdade, Jardim Bela Vista, Jardim das Esmeralda, Jardim dos Buritis, Jardim dos Pomares, Jardim Goiás, Jardim Luz, Jardim Nova Era, Jardim Olímpico, Jardim Progresso, Jardim Santo Antônio, Nova Suíça, Parque Amazônia, Parque Santa Cruz, Pedro Ludovico, Residencial Santa Luzia, Serrinha, Setor dos Afonsos, Setor Industrial Santo Antônio, Setor Tocantins, Sítio Santa Luzia, Vila Alto da Glória, Vila Brasília, Vila Jardim Vitória, Vila Legionárias, Vila Mariana, Vila Redenção, Vila Santa, Vila São Tomás e Vila Sul;

Reservatório Cruzeiro do Sul - Cidade Satélite São Luiz, Conjunto Bela Morada, Conjunto Cruzeiro do Sul, Conjunto Estoril, Jardim Bonanza, Jardim Imperial, Jardim Luz, Jardim Maria Inês, Jardim Monte Serrat, Jardim Nova Era, Parque Primavera, Parque Santa Cecilia, Residencial Cândido de Queiroz, Residencial Paraíso, Vila Alzira e Vila Mariana;

Reservatório Parque das Laranjeiras - Parque Acalanto e Parque das Laranjeiras;

Reservatórios Paris/ Athenas - Condomínio Jardins Athenas, Condomínio Jardins Milão, Condomínio Jardins Munique. Condomínio Jardins Paris, Condomínio Jardins Valência, Condomínio Jardins Verona e Housing Flamboyant;

Reservatório Portal do Sol II - Residencial Portal do Sol II;

Reservatório Recanto dos Buritis - Residencial Recanto dos Buritis;

Reservatório Alphaville Flamboyant – Residencial Alphaville Flamboyant;

Reservatório Alphaville Araguaia - Residencial Araguaia Alphaville Flamboyant;

Reservatório Conjunto Riviera - Conjunto Aruanã I, Conjunto Riviera e Residencial Sonho Verde;

Reservatório Aruanã - Conjunto Aruanã II e III, Park Aruanã, Residencial Aruanã, Residencial Clea Borges. Residencial Olinda, Vila Brasil e Vila Parque Santa Maria;

Reservatório Vila Oliveira - Bairro Independência e Independência II, Conde dos Arcos, Parque Hayala (parte), Pontal Sul, Veiga Jardim (parte) e Vila Oliveira.