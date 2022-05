Mais de 200 fogos de artifício e 400 traques são apreendidos em Goiânia, Aparecida e Anápolis

Uma fiscalização do Procon Goiás em lojas de Goiânia, Aparecida e Anápolis apreendeu mais de 400 traques e mais de 200 unidades de fogos de artificio. Muitos desses produtos estavam com data de validade expirada desde 2008. A operação foi iniciada nesta quarta-feira (25) para evitar que os consumidores se coloquem em risco comprando instrumentos do gênero disponíveis no mercado.

Depois de dois anos sem as tradicionais festas juninas por causa da pandemia, 2022 promete trazer de volta ao calendário dos goianos as típicas festas em comemoração a Santo Antônio, São João e São Pedro. E com as celebrações cresce a procura pelos fogos de artificio e também a preocupação.

O Procon destaca alguns pontos em que o consumidor deve ficar atento na hora de adquirir os produtos, como:

- Verificar se a loja possui alvará de funcionamento, que deve estar visível.

- Nunca comprar fogos de artifício de ambulantes, pois não são testados.

- Verificar se as instruções de uso na embalagem apresentam tradução em português, e, sobretudo se estão em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Outra dica do superintendente do Procon Goiás, Levy Rafel, é de preferir comprar produtos que possuem uma base para ser encaixado, evitando segura-los com as mãos.

Para fazer denúncias ao Procon Goiás, basta entrar em contato pelo 151 (Goiânia) ou (62) 3201-7124 (cidades do interior) ou pelo site .