Mais de 30 bairros podem ficar sem água em Aparecida de Goiânia nesta quinta-feira (24); veja lista

Desde domingo cidade enfrenta problemas no abastecimento

Mais de 30 bairros de Aparecida de Goiânia podem ter o abastecimento de água interrompido nesta quinta-feira (24), informou a Saneago. A empresa realizará limpeza e desinfecção de alguns reservatórios e estações de tratamento de água no município.

“A recuperação do sistema ocorrerá, gradualmente, após a conclusão da limpeza. Ressaltamos que os imóveis que contam com caixa d'água bem dimensionada não sentirão desabastecimento. Solicitamos a compreensão de todos e o consumo moderado das reservas domiciliares”.

Será realizada a limpeza no Centro de Reservação Recanto das Flores Condomínio das Orquídeas e na Estação de Tratamento de Água do Setor Independência Mansões. O primeiro serviço será realizado das 5h às 12 horas e afetará o abastecimento no Setor Recanto das Flores Condomínio das Orquídeas.

Já a limpeza da ETA Independência Mansões ocorrerá das 8h às 15h. Durante este período, os registros serão fechados e o abastecimento poderá ficar prejudicado nos seguintes setores:

Bairro Independência Mansões

Bairro Independência

Chácara Santa Luzia

Cidade Livre

Colina Azul

Comendador Walmor

Conde dos Arcos (Parcial)

Jardim Cristalino

Jardim dos Girassóis

Jardim Esplanada

Jardim Ipiranga

Jardim Monte Cristo

Jardim Riviera

Jardins Florença

Marista Sul

Nova Cidade

Parque Atalaia

Parque das Nações (Parcial)

Parque Hayala

Parque Itatiaia

Residencial Vilage Garavello II

Residencial Vilage Garavello

Rio Vermelho

Setor Andrade Reis

Setor dos Estados

Setor Fabrício

Setor Serra Dourada I

Setor Serra Dourada II

Setor Serra Dourada III

Solar Central Park

Virgínia Park