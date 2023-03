Mais de 4 mil professores da rede estadual estão com salários bloqueados, denuncia sindicato

Mais de 4 mil professores da rede estadual estão com salários de fevereiro bloqueados, denuncia o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego). A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informa que a situação ocorre quando o profissional ainda não definiu o local onde atuará.

Segundo a presidente do sindicato, Bia de Lima, o número era de mais de 6 mil professores e que ainda restam mais de 4 mil com o salário bloqueado. “O trabalhador entra no sistema e consegue ver o contracheque, mas ele não o recebe até que a Secretaria de Educação o module”, explica.

Em nota, a Seduc afirmou que o bloqueio ocorre quando o professor não informa onde atua e disse que o desbloqueio é feito em até 72h após a modulação. “A folha de pagamento fechou no dia 14 de fevereiro e os servidores que não estavam modulados tiveram seus pagamentos bloqueados”, explicou a pasta.

A representante afirma que esta é a primeira vez em que os salários são bloqueados com base na modulação. “A modulação é quando o professor diz quantas aulas, qual escola ele vai estar e a jornada de trabalho”, diz Bia de Lima, que denuncia que essas informações não estão sendo repassadas à Seduc.

“Os diretores das unidades escolares junto com a Seduc estão criando esse problema. Eles ficam amarrando as informações por causa de um interesse político. Está uma situação muito difícil, pois os professores são jogados de um lado para o outro conforme a conveniência”, enfatiza a presidente.

Bia de Lima afirma que o sindicato está cobrando um posicionamento desde o mês de fevereiro, pois, segundo ela, os professores precisam dos salários para pagar as contas básicas do dia a dia e “sobreviver”. Ela ainda diz que o Sintego entrou com uma ação judicial para desbloqueio dos valores.

Íntegra da nota

Em atenção à solicitação de informações acerca da modulação de professores na rede pública estadual de ensino, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO) esclarece e informa:

A modulação de professores nas escolas é um processo dinâmico que teve início em 18/01/2023. A folha de pagamento fechou no dia 14 de fevereiro e os servidores que não estavam modulados tiveram seus pagamentos bloqueados.

A modulação do servidor envolve, sobretudo, a escola e a coordenação regional de Educação (CRE) à qual é jurisdicionada. Todos os esforços são feitos pela Seduc no sentido de se fechar, o mais rápido possível, o quadro de professores, sua inclusão na folha de pagamentos e a normalidade do exercício de suas funções.

A Seduc/GO orienta aos professores ainda em fase de modulação a procurarem a CRE à qual sua unidade escolar é jurisdicionada, já que cada caso tem suas especificidades. Tão logo eles estejam modulados a Seduc desfaz o bloqueio e em 72h será liberado.

A Seduc esclarece que não é permitido por lei, pagar servidores que não estejam trabalhando.